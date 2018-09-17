В августе люди забрали из банков 100 млрд рублей и $1,5 млрд
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Банки в январе – августе выдали населению кредитов на 13,89 трлн руб., сообщил ЦБ: без учета изменения валютного курса это на 14% больше, чем годом ранее. Вклады россиян в банках за это время выросли всего на 1,8% до 27,37 трлн руб. В августе же они и вовсе сократились на 0,6%, хотя кредиты продолжили расти на 2,4%.
Кредиты населению растут ускоренными темпами, признает ЦБ. Растет все: ипотека, потребительские и автокредиты. В 2015–2016 гг. население расплатилось по долгам и с 2017 г. вновь активно занимает, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В 2 раза быстрее, чем копит, добавляет аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева: шаги ЦБ по снижению стимулов к розничному кредитованию пока неэффективны.
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