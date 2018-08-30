ЦБ запретил «Домашним деньгам» работать на финансовом рынке

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«Домашние деньги» намерены продолжить работу после разрешения ситуации с исключением из реестра Домашние деньги

Об исключении «Домашних денег» из реестра микрофинансовых организаций ЦБ объявил в четверг. Компания неоднократно нарушала закон о деятельности микрофинансовых организаций, нормативные акты ЦБ и его предписания, сообщил регулятор. Он запретил компании привлекать средства физлиц и индивидуальных предпринимателей, но «Домашние деньги» запрет нарушили, и в отчете о деятельности на 30 июня 2018 г. компания скрыла, что продолжала привлекать деньги от населения.

Нормативы по максимальному размеру риска на одного заемщика и на аффилированных лиц «Домашние деньги» нарушали в течение полугода, сообщил ЦБ. Компания выдала 6,92 млрд руб. в виде займа аффилированной кипрской компании Reluzo Trading Limited, следует из отчетности за I квартал 2018 г. Согласно кипрскому реестру ее бенефициарами являются Евгений Бернштам с супругой. Они же на 100% владеют «Домашними деньгами». Также компания выдала 5,22 млрд руб. дочерней «Домашние деньги сервис», на балансе которой были сгруппированы просроченные долги на 15,97 млрд руб. (из них основной долг – 5,2 млрд руб., проценты – 10,77 млрд руб.), следует из отчетности.