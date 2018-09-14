Как не вырастить из ребенка транжиру

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Если учить ребенка копить, то нужно ему объяснить, что деньги он может и тратить – причем на то, что он хочет сам Екатерина Ширинкина / Ведомости

Отношение взрослого человека к деньгам во многом закладывается в детстве. «Задача родителя – научить ребенка адекватному отношению к деньгам: он должен понимать, что деньги придется зарабатывать и копить самостоятельно, иногда их может не хватать, зато есть возможность их потратить с пользой для себя», – говорит психолог-консультант Дина Хабарова.

Психологи советуют учить детей финансовой грамотности на личном примере. Начать можно с того, что вы покажете, как вы сами распоряжаетесь деньгами, считает Хабарова: «Например, рассказывать, что ходите на работу, чтобы зарабатывать деньги, из которых какая-то часть пойдет на предстоящий отпуск, какая-то – на школу рисования для ребенка и прочие приятные для него вещи». По мнению Хабаровой, дети должны видеть, как родители обсуждают деньги между собой, даже если в финансах семьи есть сложности (впрочем, излишне вовлекать в них детей не надо). Правда, если доходы семьи сильно выше средних, от этой тактики лучше воздержаться, предупреждает детский нейропсихолог Валентина Паевская, иначе ребенок может привыкнуть к тому, что денег всегда много.