Финансы / Персональные финансы

Для чего банки раздают карты школьникам

1 сентября – отличный повод привлечь внимание детей и взрослых к банковским продуктам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В этом году банкиры не упустили случая предложить держателям карт тематические акции к 1 сентября, для того чтобы заставить их тратить больше, а заодно привлечь побольше новых клиентов.

Первым делом банки, выпускающие карты рассрочки, удлинили периоды льготного кредитования при покупке «школьных» категорий товаров.

По 15 сентября по карте «Совесть» Qiwi-банка действует рассрочка на 10 месяцев на покупки в магазинах-партнерах детских товаров, одежды и обуви. По словам представителя проекта, обычно она составляет 3–4 месяца в зависимости от магазина. На эти же категории плюс спортивные товары увеличена рассрочка карты «Халва» Совкомбанка – с 2–6 месяцев до года.

Банк «Хоум кредит» удлинил рассрочку для покупок только у 11 партнеров банка – магазинов «Снежная королева», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», Tervolina и т. д. Ранее рассрочка там составляла в среднем полгода, но до 17 сентября ее срок увеличен до 10 месяцев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике