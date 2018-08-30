Для чего банки раздают карты школьникам
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В этом году банкиры не упустили случая предложить держателям карт тематические акции к 1 сентября, для того чтобы заставить их тратить больше, а заодно привлечь побольше новых клиентов.
Первым делом банки, выпускающие карты рассрочки, удлинили периоды льготного кредитования при покупке «школьных» категорий товаров.
По 15 сентября по карте «Совесть» Qiwi-банка действует рассрочка на 10 месяцев на покупки в магазинах-партнерах детских товаров, одежды и обуви. По словам представителя проекта, обычно она составляет 3–4 месяца в зависимости от магазина. На эти же категории плюс спортивные товары увеличена рассрочка карты «Халва» Совкомбанка – с 2–6 месяцев до года.
Банк «Хоум кредит» удлинил рассрочку для покупок только у 11 партнеров банка – магазинов «Снежная королева», Lamoda, Ozon, «Ситилинк», Tervolina и т. д. Ранее рассрочка там составляла в среднем полгода, но до 17 сентября ее срок увеличен до 10 месяцев.
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