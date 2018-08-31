Как финансисты учили детей финансовой грамоте, и что из этого вышло

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Обучение детей финансовой грамоте иногда приводит не к тому, чего хотелось Денис Гришкин / Ведомости

Любой профессиональный инвестор, экономист, управляющий активами, фондовый аналитик, банкир с легкостью расскажут вам о правилах воспитания у детей рачительного отношения к деньгам, перечислят, чему их нужно научить, на что обратить внимание, о чем предупредить…

Но одно дело теория, другое – практика… Инвестиционный гуру, миллиардер Уоррен Баффетт говорил в интервью CNBC: «Задача родителей — научить ребенка обращаться с деньгами. Чтобы ребенок был успешен в будущем, учить здравому отношению к финансам надо еще с дошкольного возраста… Сберегать деньги — важнейшее умение, которое я усвоил от своего отца».

Поэтому накануне 1 сентября мы попросили профессиональных финансистов рассказать, как они сами следуют наставлениям гуру, и поделиться с читателями «Ведомостей» личным опытом обучения детей финансовой грамоте.

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук: «У меня сын-дошкольник. За успехи, достижения премируем его небольшими деньгами, которые он может использовать по своему усмотрению. Благодаря этому он быстро научился считать, особенно деньги в своем кошельке. Сначала сын тратил свои деньги на небольшие покупки (игрушки, сладости), потом его интерес сместился в сторону накопления. При том, что пока он сам не решил, на что именно копит.

А вот мой друг для сына-старшеклассника открыл брокерский счет через американского онлайн-брокера на небольшую сумму. Вместе они составили портфель акций компаний, продукты которых ему нравятся, – Disney, Manchester United, Adidas, Blizzard, McDonalds. Ребенок сам начал следить за бизнес-новостями и котировками. Спустя несколько месяцев он уже сам предлагал акции компаний, которые он хотел бы купить».

Топ-менеджер крупного банка: «Когда дочь была маленькая, пытался приучать ее бережно относиться к каждому рублю и зарабатывать. Но вышло не очень…. Я давал ей немного карманных денег и поощрял за пятерки. В итоге дочь отказывалась получать пятерки, когда я ей за это не платил… И потом долго не могла найти первую работу, потому что где-то надо было работать бесплатно или за небольшие деньги. Но вроде потом она все поняла и теперь работает, слава богу».

Исполнительный директор УК «Финэкс плюс» Владимир Крейндель: «Моему сыну – семь, и мы с супругой примерно год назад решили, что пора познакомить его с понятием «деньги». Цель – выработать здоровое отношение к деньгам – для меня как экономиста по образованию эта часть воспитания кажется очень важной. Сын раз в неделю получает «безусловный» еженедельный доход – просто так, без условий и не за что-то. Сам считает, копит, тратит – на игрушки, конечно. Такой подход рекомендован психологами, насколько я знаю, и соответствует развитию ребенка на этом этапе взросления. Реакция меня устраивает – ребенок теперь легко сравнивает стоимость вещей и соотносит с «доходом». Труднее всего – не вмешиваться, оставить здоровую долю автономии».

Начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен капитал» Константин Кирпичев: «Мои дочери 11 и 13 лет больше любят тратить. Поэтому научились прекрасно пользоваться дебетовой картой, привязанной к моей основной, – точно знают лимит по ней, условия снятия наличных и прочие условия. Копить, сберегать любят не очень, но если делают это – предпочитают наличные.

Единственное, что они поняли или захотели понять об инфляции из моих рассуждений, – это то, что деньги нужно тратить быстрее, чтобы они не «сгорали».