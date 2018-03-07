Банки заработают на любви к женщинам

В предпраздничные дни банки стимулируют держателей платежных карт больше тратить Максим Стулов / Ведомости

Праздничные акции и продукты — излюбленный прием банков для привлечения новых и удержания старых клиентов. Однако в этом году акции к международному женскому дню устраивают единицы.

Некоторые банки просто ограничились текстовыми поздравлениями представительницам прекрасного пола на официальных сайтах.

А клиентки Сбербанка, посетившие некоторые отделения 7 марта, получали цветы от известных мужчин, говорится в его пресс-релизе. Также на официальном сайте госбанка можно сейчас составить именное видео-поздравление от популярных актеров, музыкантов и блогеров.

Лишь отдельные банки все же предпочли порадовать женщин специальными продуктами. Например, Россельхозбанк (РСХБ) предложил особый потребительский кредит для женщин со ставкой 13,5% годовых (при наличии личного страхования заемщицы), а для сотрудниц бюджетных организаций – с пониженной ставкой 12,5% годовых. Но кредиты на таких условия дамы смогут получить лишь в течение марта. Остальным клиентам, не относящимся к специальным категориям, РСХБ выдаст потребкредит лишь под 16,5% годовых.

Карточный интерес

В праздничные и предпраздничные дни банки стимулируют держателей платежных карт (независимо от пола) больше тратить. Для этого им обещают начислить повышенные бонусы или cash-back за оплату покупок картой.

Так, «Ренессанс кредит» в марте по бонусной программе для держателей карт «Простые радости» вдобавок к стандартному бонусу в 1% от суммы покупки начисляет дополнительные 5% при покупке в ювелирных магазинах. За время действия акции можно накопить не более 1500 бонусов. Также в марте держатели карт этого банка смогут оплатить бонусами покупки в категориях «Косметика и красота» и «Флористика» (1 бонус равен 1 рублю) — каждый месяц эти категории меняются. Правда, таким образом можно потратить не более 1500 бонусов в месяц.

В марте при платежах картами «Тинькофф банка» действуют специальные бонусы в 26 магазинах-партнерах, предлагающих одежду, цветы, косметику и украшения.

А «Русский стандарт» договорился о скидках для держателей его карт в ряде онлайн-магазинов. В марте при оплате картами «Русского стандарта» товаров в онлайн-магазине косметики Pudra.ru их держатели получают скидку 10%. Такая же скидка действует для золотых и платиновых карт в магазине цветов и подарков Обрадовал.ру. По классическим картам скидка 5%. По картам «Русского стандарта» можно также снизить на 35% цену на «умную» технику в онлайн-магазине фирмы Redmond.

Также банк выпускает кредитные карты «Мисс Россия», которая позволяет возвращать до 10% от сумм покупок в магазинах косметики и одежды.

«Тинькофф банк» также решил использовать праздник на привлечение новых клиентов. В честь 8 марта для держателей карт ALL Airlines банк проводит розыгрыш трех призов по 30 000 миль, которыми можно оплатить путешествие в выбранный город. Чтобы принять участие в акции, надо не только зарегистрироваться на ее официальном сайте, но и рассказать об этом во «В контакте» или на Facebook. Участвовать в розыгрыше (состоится 15 марта) могут и те, у кого еще нет карты Tinkoff ALL Airlines — в случае выигрыша банк оперативно оформит карту, обещает его представитель.

Женский день как повод заработать

Специальные акции банков трудно назвать благотворительностью. «Они часть маркетинговых кампаний банков. Их готовят к определенным датам, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание клиентов, которые собираются покупать подарки», – напоминает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов.

С помощью праздничных предложений банки стремятся повысить транзакционную активность клиентов, а в случае, например, кредитных карт цель – утилизация кредитного лимита и, как следствие, увеличение кредитно-карточного портфеля, добавляет исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин. По его наблюдениям, клиенты в период проведения праздничных акций увеличивают обороты по картам в среднем на 5-10%.

Возможная причина, по которой предложений банков к 8 марта стало меньше, в том, что сейчас почти у всех банков имеются постоянно действующие программы лояльности, которые стимулируют клиентов тратить на постоянной основе, а не в определенный период, полагает ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. К таким программам относятся карты с cashback, милями, скидками в торговых сетях банков-партнеров, напоминает она.

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