Кто из известных женщин вдохновлял создателей кукол Barbie
Ангела Меркель, Наталья Водянова, Фрида Кало и другие cтали прообразом знаменитой куклы
Компания Mattel, производитель Barbie, к 8 Марта представила новую коллекцию кукол, созданных по образу известных женщин. По данным опроса, проведенного по заказу Mattel среди 8000 женщин, 86% матерей беспокоятся о том, кто может стать примером для подражания для их детей. Поэтому компания решила предложить позитивные образы из реальной жизни и напомнить о том, что дети могут добиться в жизни того, чего пожелают
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Ранее компания уже неоднократно выпускала кукол по образу знаменитых женщин. На 50-летие компании Mattel представила куклу в образе канцлера Германии Ангелы Меркель. В Mattel отмечали, что Меркель «просто хорошая модель для подражания для девушек по всему миру». Кукла была выпущена в единственном экземпляре и в продажу не поступала
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В 1965 г. Mattel представила Barbie-астронавта. Она была создана через два года после полета в космос первой женщины – россиянки Валентины Терешковой. Таким образом компания решила показать детям, что любая карьера находится в пределах досягаемости
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В 2017 г. прообразом Barbie стала российская модель и филантроп Наталья Водянова. Основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца» рассказывала, что часть средств, вырученных от продажи Barbie Natalia Vodianova, будет направлена в фонд на создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития
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К 8 Марта компания представила 17 кукол по образам женщин разных профессий и из разных слоев общества. В линейке «Вдохновляющие женщины» три куклы. Одна из них создана по образу мексиканской художницы Фриды Кало, получившей признание за свой неповторимый стиль
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Также в этой линейке кукла, созданная по образу Амелии Эрхарт – первой женщины-пилота, перелетевшей Атлантический океан
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Третьей куклой в линейке «Вдохновляющие женщины» стала американский физик и математик Кэтрин Джонсон, которая работала в NASA и внесла вклад в развитие компьютеров для нужд освоения космоса
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Mattel также представила линейку «Героиня» из 14 кукол. Среди них – выдающаяся китайская балерина Юань Юань Тань, самая молодая прима в истории Балета Сан-Франциско
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В 2016 г. компания выпустила куклу по образу американской гимнастки Габриэль Дуглас. Двукратная олимпийская чемпионка и первая афроамериканская гимнастка, выигравшая командное и абсолютное первенство на одной Олимпиаде, стала образом для Barbie, так как она вдохновляет девушек и показывает, что они могут добиться чего угодно, отмечали в компании
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В линейке «Героиня» также вышла кукла, прообразом которой стала французская шеф-повар, ресторатор Элен Дарроз. Она является потомственным ресторатором в четвертом поколении и обладательницей двух звезд Michelin. В 2015 г. она была признана лучшей женщиной-шефом и получила премию The Veuve Clicquot World’s Best Female Chef
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Первой кукле Barbie 9 марта исполнится 59 лет – она поступила в продажу в 1959 г. и стоила $3. Создательницей первой Barbie стала Рут Хендлер, вместе с мужем Эллиотом основавшая компанию Mattel Creations в 1945 г. 14 лет спустя Рут Хендлер представила миру куклу, которую назвала в честь своей дочери Барбары. В первый год было продано 300 000 Barbie
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