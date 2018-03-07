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Кто из известных женщин вдохновлял создателей кукол Barbie

Ангела Меркель, Наталья Водянова, Фрида Кало и другие cтали прообразом знаменитой куклы
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