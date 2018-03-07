Кто из известных женщин вдохновлял создателей кукол Barbie

Mattel

Компания Mattel, производитель Barbie, к 8 Марта представила новую коллекцию кукол, созданных по образу известных женщин. По данным опроса, проведенного по заказу Mattel среди 8000 женщин, 86% матерей беспокоятся о том, кто может стать примером для подражания для их детей. Поэтому компания решила предложить позитивные образы из реальной жизни и напомнить о том, что дети могут добиться в жизни того, чего пожелают

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