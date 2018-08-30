Почему своя школа — хорошая, а система образования в целом — не очень

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Большинство горожан высоко оценивают уровень обучения в школе, где учатся их дети, но считают недостаточным уровень школьного образования в стране в целом. Такие оценки – следствие появившейся у родителей возможности выбрать школу для своих детей и ностальгии по собственным школьным годам.

Накануне 1 сентября ВЦИОМ провел опрос 1200 родителей детей школьного возраста, проживающих в городах. Большинство родителей довольны школами, где учатся их дети: 67% «скорее устраивает» качество обучения, 65% – материально-техническая база и 58% – качество учебников, «скорее не устраивает» – 26, 28 и 34% соответственно, остальные не определились с ответом.