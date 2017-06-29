Летает ли российская наука

Отечественная наука продолжает работать и достигла некоторых успехов, несмотря на бюрократическое давление и недостаточное финансирование исследований. Это не должно рождать иллюзий стремительного роста, и этого недостаточно, чтобы преодолеть отставание от передовых стран.

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила на совместном заседании совета Российского союза ректоров и президиума Российской академии наук о взлете отечественной науки. По словам Васильевой, за прошедший год на 43% выросло число молодых ученых, внебюджетное финансирование увеличилось на 19 млрд руб., а доля публикаций российских ученых в международных научных журналах, по данным Web of Science, превысила намеченный в майских указах показатель 2,44%.

Стремление назначенного год назад министра показать положительные изменения объяснимо. И положительная динамика в международных рейтингах науки и высшего образования есть. Это итог системных действий за длительный период, в числе которых новые критерии оценки работы научных учреждений и вузов, господдержки научных журналов, считает директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг. В 2011 г. доля публикаций отечественных ученых составляла всего 1,86%, Россия занимала 16-е место, сейчас она выросла до 2,48% (14–15-е места). Рост достигнут преимущественно за счет качественных работ, доля статей в изданиях с сомнительной репутацией невелика, отмечает директор Наукометрического центра НИУ ВШЭ Иван Стерлигов.