Россия готова платить за знания

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За новостями об оживлении авторынка и росте сделок с жилой недвижимостью остался незамеченным возросший интерес россиян к платному образованию. По данным ВЦИОМа, расходы на обу­чение – себя и детей – вернулись в список важнейших плановых трат. В опросе 2016 г. его отметили 3% респондентов, в опросе 2018 г. – 10%. Образование – инвестиция долгосрочная, и рост спроса на него можно считать признаком и хорошей оценки социально-экономической ситуации, и важности знаний для благосостояния.

Падение спроса на платное обучение после 2014 г. фиксировали многие социологические исследования. Опрос «Ромира» в 2015 г. показал, что за свое образование готовы платить 14% респондентов, за детей – 28%. Двумя годами ранее было 32 и 39% соответственно. Исследователи объясняли это экономией из-за кризиса.

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