Сбербанк даст повышенные бонусы за покупки к школе
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Банки не упускают случая предложить тематические акции по кредитным и дебетовым картам, для того чтобы привлечь новых клиентов и заставить старых тратить больше. Некоторые банки уже приготовились к Дню знаний.
До 15 сентября участники бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» будут получать повышенные бонусы до 15% за покупки по карте Сбербанка у отдельных партнеров, сообщил банк. Максимальные бонусы будут начисляться при покупках в «Евросети», книжном сервисе «Литрес», а также при оплате обучения в онлайн-школе «Фоксфорд», сказано на сайте программы. Среди других партнеров акции — Kari KIDS (начисляет 7% расходов бонусами «Спасибо»), «Комус» (10%), сеть кинотеатров «Киномакс» (10%).
Qiwi-банк до 16 сентября возвращает 10% от покупок по карте «Совесть» в онлайн-магазине книг book24.ru (максимальный размер кэшбэка — 2000 руб.).
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