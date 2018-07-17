Сбербанк раскрыл ставки будущих повышенных бонусов «Спасибо»

Их стоимость не превысит 4500 рублей в квартал, а самой выгодной будет оплата транспорта

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

Владельцы карточек Сбербанка с октября смогут получать повышенный кэшбэк бонусами «Спасибо» при оплате отдельных категорий покупок в размере 1,5–20% в рамках обновленной с 1 июля программы лояльности, рассказала пресс-служба Центра программ лояльности – оператора программы «Спасибо от Сбербанка». Такая возможность появится в том числе у держателей карт, не предусматривавших повышенные бонусы.

Максимальный процент – 20% от суммы операции – будет возвращаться на бонусный счет клиента за оплату городского и пригородного транспорта, 15% – за покупки в магазинах игрушек. За покупки в шести категориях, в частности «детская одежда», «досуг и развлечения», «такси», банк обещает начислять по 10% от потраченной суммы.

Всего в новой программе Сбербанка 15 категорий покупок с повышенными бонусами.