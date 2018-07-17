Сбербанк раскрыл ставки будущих повышенных бонусов «Спасибо»
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Владельцы карточек Сбербанка с октября смогут получать повышенный кэшбэк бонусами «Спасибо» при оплате отдельных категорий покупок в размере 1,5–20% в рамках обновленной с 1 июля программы лояльности, рассказала пресс-служба Центра программ лояльности – оператора программы «Спасибо от Сбербанка». Такая возможность появится в том числе у держателей карт, не предусматривавших повышенные бонусы.
Максимальный процент – 20% от суммы операции – будет возвращаться на бонусный счет клиента за оплату городского и пригородного транспорта, 15% – за покупки в магазинах игрушек. За покупки в шести категориях, в частности «детская одежда», «досуг и развлечения», «такси», банк обещает начислять по 10% от потраченной суммы.
Всего в новой программе Сбербанка 15 категорий покупок с повышенными бонусами.
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