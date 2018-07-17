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Сбербанк раскрыл ставки будущих повышенных бонусов «Спасибо»

Их стоимость не превысит 4500 рублей в квартал, а самой выгодной будет оплата транспорта
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Владельцы карточек Сбербанка с октября смогут получать повышенный кэшбэк бонусами «Спасибо» при оплате отдельных категорий покупок в размере 1,5–20% в рамках обновленной с 1 июля программы лояльности, рассказала пресс-служба Центра программ лояльности – оператора программы «Спасибо от Сбербанка». Такая возможность появится в том числе у держателей карт, не предусматривавших повышенные бонусы.

Максимальный процент – 20% от суммы операции – будет возвращаться на бонусный счет клиента за оплату городского и пригородного транспорта, 15% – за покупки в магазинах игрушек. За покупки в шести категориях, в частности «детская одежда», «досуг и развлечения», «такси», банк обещает начислять по 10% от потраченной суммы.

Всего в новой программе Сбербанка 15 категорий покупок с повышенными бонусами.

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Комментарии  ()
Dionis^
10:26 17.07.2018
Куча условий для того и изобретена, чтобы не достичь высоких уровней. Эдакий квест с засадами
00
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