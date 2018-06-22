Клиентам Сбербанка станет сложнее получить повышенные карточные бонусы за покупки по картам

Статья опубликована в № 4593 от 22.06.2018 под заголовком: Сбербанк сыграет с клиентами в карты

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Клиенты уровня «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо» смогут получать повышенные бонусы в определенных категориях покупок по собственному выбору Максим Стулов / Ведомости

С 1 июля Сбербанк будет по-новому начислять клиентам бонусы «Спасибо» за расходы по картам – эти бонусы затем можно потратить на покупки у партнеров банка и на сайте программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». Изменения в бонусной программе коснутся всех действующих карт Сбербанка, кроме кобрендинговых – «Аэрофлот бонус» и «МТС», сообщила пресс-служба банка.

Курс начисления бонусов останется прежним: 1 «Спасибо» = 1 руб. А вот система начисления бонусов «Спасибо» станет существенно сложнее. Сбербанк вводит четыре уровня привилегий для держателей карт: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо», «Больше, чем спасибо». Они отличаются величиной бонусов, а также вариантами их использования. Для каждого уровня установлен свой набор условий (заданий), выполнение которых в течение трех месяцев позволяет либо перейти на следующий уровень (раз в квартал), либо оставаться на прежнем.

После того как программа заработает в полную силу, клиенты с оборотом по картам, к примеру, менее 5000 руб. в месяц будут получать вознаграждение только за покупки у партнеров банка (уровень «Спасибо»).

А самых активных держателей карт ждут традиционные бонусы в 0,5% от суммы любых покупок и повышенные – до 20% – вознаграждения от банка.

Клиенты уровня «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо» смогут получать повышенные бонусы в определенных категориях покупок по собственному выбору. В первом случае их будет две (правда, одну из них придется получить в обмен на имеющиеся бонусы), во втором – четыре (две в обмен на бонусы).

Под одну гребенку

С 1 июля все пользователи карт Сбербанка окажутся на втором уровне привилегий – «Большое спасибо», объясняет представитель программы. На другие уровни можно будет попасть только через три месяца, с 1 октября, выполнив задания.

Невыполнение условий текущего уровня в течение хотя бы одного из трех месяцев в квартале отбрасывает клиента на более низкую ступень с меньшими привилегиями.

«Спустя три месяца после 1 июля на уровне «Спасибо» окажутся клиенты, которые не выполнят заданий для привилегий «Большое спасибо». Исключение будет сделано лишь для владельцев социальных и молодежных карт, а также карт категорий от Gold и выше. Они никогда не попадут на уровень «Спасибо», объясняет представитель программы.