Безработных пенсионеров заманивают в предприниматели льготными кредитами

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Варвара Гранкова

Пенсионерам государство предлагает бесплатные предпринимательские курсы и льготные кредиты на открытие своего дела. С начала сентября «МСП банк», дочерняя структура Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) открыл новый кредитный продукт для пожилых предпринимателей – клиенты старше 45 лет могут получить ссуду до 10 млн руб. на срок до семи лет по льготной ставке от 6,5% годовых. По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Бравермана, пока за таким займом обратилось несколько десятков человек, ни один кредит еще не одобрен, заявки рассматриваются. Сейчас идут переговоры с банками-партнерами, сообщил он. Один из крупных банков-партнеров подтвердил «Ведомостям» факт переговоров, но сообщил, что банк одновременно ведет переговоры с другой государственной структурой, выступившей с аналогичной инициативой.

Портрет предпринимателя

Никакие госпрограммы ничего не изменят: пенсионеры вряд ли станут менять жизненный уклад ради своего бизнеса, полагает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.

Возрастных предпринимателей в России немного. По данным Росстата за 2017 г., в России около 1,5 млн человек в возрасте 50–72 лет имеют собственное дело (большая часть из них, 1,12 млн человек, – в возрасте от 50 до 59 лет и 395 000 – старше 60 лет) – т. е. около 2% работающего населения. Юридическая компания Urvista ежемесячно помогает зарегистрировать в налоговых органах 300–400 юридических лиц, из них только 5% учреждают предприниматели старше 60 лет, рассказывает руководитель Urvista Алексей Петропольский.