Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4617 от 26.07.2018 под заголовком: Трудовая статья для бизнеса

Увольнение работников за два года до пенсии может стать преступлением

Это заставит бизнес сокращать их заранее, уверены эксперты
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Минтруд предложит профсоюзам и работодателям обсудить решение одного из самых острых вопросов, связанных с предстоящим повышением пенсионного возраста: как обеспечить работой задержавшихся на рынке труда россиян. Во многом ответственность за их трудоустройство может лечь на работодателей, следует из подготовленного министерством проекта дорожной карты по смягчению последствий реформы («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель Минтруда). Среди предложений – «проработать» вопрос об усилении ответственности работодателей – вплоть до уголовной – за увольнение людей предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного). Идея, по словам представителя министерства, «поступила в ходе общественного обсуждения».

Усиление ответственности бизнеса приведет лишь к тому, что компании станут заранее увольнять работников, пока они не окажутся у «красной линии», либо вообще не брать на работу людей старше 45 лет, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Ни к чему, кроме роста безработицы среди пожилых, идея не приведет, уверен замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. Введение уголовной ответственности приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет, подтверждает президент РСПП Александр Шохин. По данным отчета HeadHunter за 2015 г., 81% компаний признали наличие возрастной дискриминации в кадровой политике. Точка отсечения, по мнению специалистов HeadHunter, – 45 лет. Сотрудники некоторых предприятий – например, Новочеркасского электровозостроительного завода и производителя авиационных двигателей ММП им. Чернышева – ранее сообщали «Ведомостям» о действующих у них программах по омоложению кадров, но представители компаний отрицали наличие такой цели.

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Комментарии  ()
Fester
22:25 25.07.2018
Неужели трудно придумать реальные меры, которые будут работать? Повышение пенсионного возраста на что направлено? - на снижение нагрузки на пенсионный фонд, так? Так отмените вы взносы с зарплат сотрудников предпенсионного возраста, понизьте НДФЛ на сколько не жалко, и вот вам прямая выгода работодателя от их найма. За ними ещё и гоняться будут.
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