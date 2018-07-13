Может ли пособие по безработице заменить пенсию

Обещание правительства повысить пособие по безработице до прожиточного минимума, вероятно, вызвано стремлением смягчить негативные последствия предстоящей пенсионной реформы. Эта мера вряд ли существенно улучшит положение людей, чей уход с рынка труда откладывается из-за повышения пенсионного возраста, зато может существенно изменить рынок труда, сокращая низкооплачиваемую занятость, и негативно сказаться на бюджетах регионов с низкими зарплатами и высоким уровнем безработицы.

В четверг вице-премьер, куратор социального блока Татьяна Голикова сообщила в эфире радио «Комсомольская правда» о планах правительства увеличить максимальный размер пособия по безработице в 2,28 раза – с нынешних 4900 руб. (он устанавливается постановлением правительства и не менялся с 2009 г.) до прожиточного минимума для трудоспособного населения – 11 160 руб. Соответствующий законопроект разрабатывается правительством, сказала Голикова.

Предлагаемое увеличение пособия по безработице превращает его из издевательской, не обеспечивающей даже выживание его получателя суммы в минимум, способный удовлетворить самые элементарные его потребности. Если такое пособие будет нетрудно получить и оно будет выплачиваться длительный срок, это может существенно изменить российскую модель рынка труда, в которой мизерное пособие вовлекало безработных в неформальную низкооплачиваемую занятость, отмечает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Правда, закон «О занятости населения» ограничивает сроки выплаты пособия по безработице тем, кто еще не достиг пенсионного возраста, но имеет большой стаж, 24 месяцами. При этом максимальный размер пособия выплачивается не в течение всего этого срока, а только первые несколько месяцев – и их количество правительство также планирует сократить, говорит знакомый с инициативой член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.

Если пособие повысится до 11 160 руб., то его получатели в первые месяцы выплаты опередят по доходам как минимум 7,9% занятых россиян, получавших, по данным Росстата, в 2017 г. зарплаты менее 10 600 руб. Особенно пособие может быть востребовано в регионах центра и юга России с низкой зарплатой, считает Гимпельсон. Сейчас в 20 регионах (фактически каждом четвертом) средняя зарплата составляет 23 000 руб. и ниже. Там же (республики Северного Кавказа, отдельные области Центрального, Северо-Западного и Поволжского районов) может существенно вырасти безработица, которая и так в разы превышает среднероссийский уровень в 4,9% (например, в Ингушетии – 26,4%, в Карачаево-Черкесии – 11,8%, в Туве – 14,9%, в Карелии – 8,5%), что может негативно повлиять на устойчивость региональных бюджетов и потребует дополнительных трансфертов из Москвы. Зато правительство частично решит проблему сокращения неформального рынка труда, над которой безуспешно бьется много лет.

Не исключено, что, повышая пособия для безработных, государство пытается смягчить негативные эффекты повышения пенсионного возраста и подстраховать тех, кому еще рано выходить на новую пенсию, но уже сложно найти работу. Нельзя сказать, что всем работникам, чей срок выхода на пенсию откладывается, грозит безработица, отмечает Мария Иванова из Экономической экспертной группы, многое зависит от качества рабочих мест, состояния здоровья и образования. В целом у нынешних поколений предпенсионного возраста более высокий уровень образования, чем у их сверстников 10–15 лет назад, кроме того, сокращение числа рабочих рук из-за малочисленных поколений, выходящих на рынок труда, должно повысить спрос на возрастных работников. Риск потерять работу существенно выше для занятых неквалифицированным трудом, а таких среди возрастных работников немало: по данным Росстата, среди мужчин и женщин в возрасте 55–59 лет их доля равна 31,7%, в возрасте 60–64 лет – 25,2%. При этом найти новую работу им труднее обычного: по данным Росстата, мужчины в предпенсионном сейчас возрасте 50–59 лет ищут работу в среднем 8,5 месяца (в среднем среди трудоспособных мужчин – 7,4 месяца), женщины 45–54 лет – почти 9 (в среднем – 7,8). Они не имеют достаточных навыков поиска в новых условиях, хуже, чем более молодые люди, применяют современные технологии, говорит Иванова.

Однако даже максимальное пособие по безработице тем не менее ниже средней пенсии, а с учетом того, что максимальную выплату можно получать всего несколько месяцев, перевод «недопенсионеров» в безработные будет создавать риск бедности и нищеты, а также социальной маргинализации пожилых безработных. Предложение Голиковой выглядит паллиативной мерой, не способной существенно смягчить последствия плохо просчитанного повышения пенсионного возраста, считает Кудюкин. Необходимо обучать пожилых работников навыкам поиска нового места, а также разрабатывать действенные стимулы сохранения рабочих мест для пожилых сотрудников – в частности, налоговые льготы и (или) компенсация части их зарплаты работодателям, полагает Иванова. Повышенное пособие по безработице может не сработать еще и из-за того, что закон «О занятости населения» позволяет работнику предпенсионного возраста, вставшему на учет в службе занятости после сокращения штата или увольнения по инициативе работодателя, уйти на пенсию на два года раньше положенного срока.