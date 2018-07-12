Выбор между Кремлем и избирателем

Осенняя избирательная кампания в регионах в сочетании с планами повысить пенсионный возраст ставит участников, прежде всего от партии власти и других лоялистов, в сложное положение. Им предстоит изобрести способы сочетать поддержку спущенной из Москвы идеи с видимостью заботы об избирателях, которым она не нравится: отмолчаться или найти ресурсы для «пряников» получится далеко не везде.

Во вторник министр труда Максим Топилин сообщил, что положительные отзывы на законопроект о повышении возраста выхода на пенсию дали заксобрания 61 региона из 85. Такие данные должны отражать общественную поддержку проекта, разрабатывавшегося, по официальной версии, Минтрудом. Данные министра (источник он не назвал) противоречат публичной информации: в среду вечером на сайте Госдумы были опубликованы только восемь отзывов. Пять заксобраний безусловно поддержали новеллу, три – с оговорками, предложив принять ее после общественного и экспертного обсуждения. В начале недели спикер Вячеслав Володин потребовал от регионов ускорить направление отзывов, сообщил «Коммерсантъ», но в Мосгордуме и Госсовете Татарстана ответили, что депутаты уже ушли на каникулы и давать отзывы не планируют. Неторопливость регионов понятна: если с уровнем поддержки идеи у избирателей все ясно, то с конфигурацией реформы – нет. Проект правится на ходу: так, в среду в Госдуме обсуждалось повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо первоначальных 63.

Выборы разного уровня пройдут этой осенью в 43 регионах (в Якутии и Хакасии – сразу по четыре кампании, в шести регионах – по две). Далеко не везде они обещают быть беспроблемными: в Якутии, Алтайском и Хабаровском краях за Владимира Путина проголосовали на 11–12% меньше избирателей, чем в среднем по стране, в Кемеровской области на результатах может сказаться реакция местных чиновников на трагедию в «Зимней вишне».

Приходится балансировать между дисциплиной (критика уже стоила поста главе ярославского отделения «Единой России» Михаилу Боровицкому) и стремлением не вызвать возмущение избирателей. Невозможно красиво упаковать идею, к которой подавляющее большинство избирателей относится как к попытке залезть к ним в карман, констатирует политолог Екатерина Шульман.

Губернаторы находятся в относительной безопасности: конкуренция сведена к минимуму и выборы, как правило, только подтверждают полученный в Кремле ярлык на правление, но и для них публичная поддержка повышения возраста может обернуться резким падением популярности. В худшем положении депутаты – им результат не гарантирован, а общаться с избирателями придется напрямую.

Кандидаты попытаются доказать населению, что не могут возражать Москве, но борются за смягчение удара: сохранение территориальных и профессиональных надбавок, «губернаторских» доплат, полагает Шульман. Другое дело, что это могут позволить себе немногие регионы-доноры, остальным придется соразмерять обещания со способностями выбивать ресурсы из столицы.