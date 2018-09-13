Впервые с марта этого года она превысила 6,6%

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Средняя максимальная ставка вкладов снова выросла Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц растет вторую декаду подряд. В первой декаде сентября она увеличилась на 0,05 процентного пункта (п. п.) до 6,61% годовых.

Последний раз индикатор находился выше этого уровня во второй декаде марта 2018 г., до последнего снижения ЦБ ключевой ставки 26 марта на 0,25 п. п. до 7,25% годовых.

С начала 2018 г. ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка. Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов для населения не выше этой ставки, увеличенной на 2 п. п.

Причиной роста максимальной ставки в первой декаде сентября стали действия трех банков из этого списка.

С 3 сентября банк ВТБ скорректировал ставки рублевых вкладов базовой линейки и ввел новый вклад «Максимум» с доходностью 6,7% годовых при открытии онлайн и капитализации (ставка без капитализации – 6,49%, в отделении – 6,25% годовых). Это на 0,3 п. п. выше предыдущего максимума ставок банка.

В тот же день о повышении рублевых ставок по всей линейке вкладов сообщил Альфа-банк. Базовые ставки его розничных рублевых вкладов сроком 9 месяцев и более увеличились на 0,05–0,25 п. п. до 6,68% годовых (с учетом капитализации процентов при вложении на 3 года более 5 млн руб). С учетом надбавок к ставке для владельцев пакетов услуг и карт банка максимальная ставка депозита в рублях достигла 7,4% годовых.