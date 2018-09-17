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Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Цифра недели 25 базисных пунктов на столько выросла ключевая ставка Центробанка

Почему Центробанк все-таки повысил ключевую ставку

Повышение ставки может выглядеть излишним ужесточением политики — но в нем виновато и правительство
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Повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов, Центробанк удивил аналитиков, но не рынки. Первые в большинстве своем ждали сохранения ставки, вторые – ее повышения. ЦБ готовил к своему решению – и председатель Эльвира Набиуллина, и ее подчиненные говорили и писали о возможности такого исхода заседания совета директоров. И тем не менее, когда мы в редакции обсуждали, не организовать ли тотализатор на ставку, я собирался поставить на hold – это мне казалось более верным решением, хотя развитие сюжета и закон жанра требовали hike.

Повышение ставки при пусть и ускоряющейся, но все еще далекой от таргета ЦБ инфляции и сейчас выглядит излишним ужесточением политики и отступлением от принципа инфляционного таргетирования – ключевыми факторами, очевидно, стали падение курса рубля (которое, конечно, еще ретранслируется в ускорение инфляции) и рост доходностей ОФЗ. К тому же повышением ставки ЦБ не остановит связанный с санкциями отток капитала, не сможет компенсировать общую волатильность развивающихся рынков. Вместо этого регулятор мог задействовать другой имевшийся в его распоряжении арсенал – пресс-конференцию Набиуллиной и доклад о денежно-кредитной политике – для словесных интервенций и сигналов рынку. А также использованное ЦБ продление до конца года моратория на покупки валюты по бюджетному правилу на внутреннем рынке.

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