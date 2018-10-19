Финансы / Персональные финансы

Время дешевых кредитов для населения заканчивается

Крупные банки, включая Сбербанк, уже начали повышать ставки потребительских кредитов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

После повышения ключевой ставки ЦБ в середине сентября на четверть процентного пункта до 7,5% крупные розничные банки постепенно начали пересматривать условия кредитования.

Только за первые две недели октября пять банков из топ-25 по размеру кредитного портфеля повысили ставки тех или иных потребительских займов, показал мониторинг маркетингового агентства МARCS.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
leon.m39
08:05 20.10.2018
Где же ссылки на любимый зарубежный опыт?
00
Комментировать
Другие материалы в сюжете