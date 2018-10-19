Время дешевых кредитов для населения заканчивается
Крупные банки, включая Сбербанк, уже начали повышать ставки потребительских кредитов
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По мнению аналитиков, массового роста кредитных ставок не избежать
Максим Стулов / Ведомости
После повышения ключевой ставки ЦБ в середине сентября на четверть процентного пункта до 7,5% крупные розничные банки постепенно начали пересматривать условия кредитования.
Только за первые две недели октября пять банков из топ-25 по размеру кредитного портфеля повысили ставки тех или иных потребительских займов, показал мониторинг маркетингового агентства МARCS.
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