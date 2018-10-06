Крупнейшие банки вновь подняли ставки рублевых вкладов

Но большинство из них по-прежнему не готово платить людям более 7% годовых

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Крупные банки продолжают понемногу повышать ставки розничных рублевых вкладов Станислав Красильников / ТАСС

Крупные банки продолжают понемногу повышать ставки розничных рублевых вкладов. Только за первую неделю октября это сделали пять банков из топ-20 по размеру портфеля привлеченных средств населения.

Кто повысил ставки

«Русский стандарт» увеличил доходность годовых вкладов на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 7,25%, Райффайзенбанк – вклада для новых клиентов на 0,5 п. п. до 6,5-7% годовых в зависимости от срока.

В пятницу Промсвязьбанк – на 0,05-0,2 п. п. (максимальную – с 6,7 до 6,75%), Бинбанк – на 0,05-0,2 п. п. (максимальную в онлайне – с 6,5 до 6,7%), банк «Открытие» – на 0,2-1 п. п. (максимальную – с 6,6 до 6,8%).