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Крупнейшие банки вновь подняли ставки рублевых вкладов

Но большинство из них по-прежнему не готово платить людям более 7% годовых
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Крупные банки продолжают понемногу повышать ставки розничных рублевых вкладов. Только за первую неделю октября это сделали пять банков из топ-20 по размеру портфеля привлеченных средств населения.

Кто повысил ставки

«Русский стандарт» увеличил доходность годовых вкладов на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 7,25%, Райффайзенбанк – вклада для новых клиентов на 0,5 п. п. до 6,5-7% годовых в зависимости от срока.

В пятницу Промсвязьбанк – на 0,05-0,2 п. п. (максимальную – с 6,7 до 6,75%), Бинбанк – на 0,05-0,2 п. п. (максимальную в онлайне – с 6,5 до 6,7%), банк «Открытие» – на 0,2-1 п. п. (максимальную – с 6,6 до 6,8%).

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