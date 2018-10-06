Крупнейшие банки вновь подняли ставки рублевых вкладов
Но большинство из них по-прежнему не готово платить людям более 7% годовых
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Крупные банки продолжают понемногу повышать ставки розничных рублевых вкладов
Станислав Красильников / ТАСС
Крупные банки продолжают понемногу повышать ставки розничных рублевых вкладов. Только за первую неделю октября это сделали пять банков из топ-20 по размеру портфеля привлеченных средств населения.
Кто повысил ставки
«Русский стандарт» увеличил доходность годовых вкладов на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 7,25%, Райффайзенбанк – вклада для новых клиентов на 0,5 п. п. до 6,5-7% годовых в зависимости от срока.
В пятницу Промсвязьбанк – на 0,05-0,2 п. п. (максимальную – с 6,7 до 6,75%), Бинбанк – на 0,05-0,2 п. п. (максимальную в онлайне – с 6,5 до 6,7%), банк «Открытие» – на 0,2-1 п. п. (максимальную – с 6,6 до 6,8%).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}