Банки обратились за валютой к населению
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Октябрь на банковском рынке начался с роста ставок валютных вкладов в крупных банках. За первые четыре дня месяца четыре из топ-20 банков по величине портфеля привлеченных средств физлиц улучшили условия привлечения долларов от населения.
Райффайзенбанк повысил ставку годового долларового вклада с 0,7 до 1,5% годовых, а банк «Русский стандарт» – с 1 до 2%. В среду банк ВТБ увеличил доходность срочных вкладов без сервисных функций в долларах на 0,4–0,5 процентного пункта (п. п.) до 1,75–3,1% годовых для сумм от $3000. В Газпромбанке появился новый депозит «Валютный доход» на сумму от $1000 сроком от 367 до 1097 дней со ставкой 2,8% годовых, что на 0,75 п. п. выше ранее предлагавшейся банком в рознице максимальной долларовой доходности.
ВТБ также увеличил доходность депозитов в евро. Вклады на сумму от 3000 евро теперь банк принимает под 0,55–0,95% годовых, до 3 октября он платил вкладчикам 0,1–0,4% годовых.
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