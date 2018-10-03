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Максимальная ставка вкладов топ-10 банков растет четвертую декаду подряд

В конце сентября ее рост обеспечили два крупных банка
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Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов физических лиц за третью декаду сентября увеличилась еще на 0,06 процентного пункта (п. п.) до 6,71% годовых, следует из информации, размещенной на сайте ЦБ.

Последний раз показатель был выше этого уровня в феврале 2018 г.

Со второй декады сентября 2018 г. ЦБ рассчитывал показатель по вкладам Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Бинбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, Московского кредитного банка.

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