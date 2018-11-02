ВТБ поднял доходность розничных вкладов до 8% годовых

Но разместить рубли на таких условиях можно лишь до конца года

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«ВТБ» скорректировал условия вкладов Максим Стулов / Ведомости

Банк ВТБ с 1 ноября скорректировал условия вкладов «Максимум» и «Максимум онлайн» и повысил ставки накопительного счета, сообщила пресс-служба банка.

В результате доходность вложений в рублях сроком 3 года в банке выросла сразу на 1,55-1,8 процентного пункта (п. п.) до 7,75-8% годовых. Это произошло после увеличения срока сезонных вкладов «Максимум» и «Максимум онлайн». Их можно будет открыть, как и ранее, на 380 дней, а также на 1080 дней. Номинальные ставки трехлетних вкладов составят 7% и 7,2% годовых, а с учетом ежемесячной капитализации процентов – 7,75% и 8% соответственно, сообщила пресс-служба.

До 1 ноября банк открывал розничные трехлетние вклады в рублях сроком 3 года под 6,2% годовых после капитализации (5,7% – номинальная ставка).