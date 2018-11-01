Стоит ли брать ипотеку на новых условиях
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За последние два месяца большинство крупных ипотечных банков повысили или объявили о повышении в ближайшее время кредитных ставок.
В конце августа – начале октября ставки ряда ипотечных продуктов повысили Райффайзенбанк, «Абсолют», Газпромбанк, «Уралсиб», Россельхозбанк, Связь-банк, а также «Дом.рф», следует из результатов мониторинга маркетингового агентства Marcs. Повышение в среднем составляло 0,5–1 п. п. По данным агентства, также некоторые банки увеличили ставки рефинансирования ипотеки.
Лидер рынка – Сбербанк – поднял стоимость ипотеки с 22 октября: ставки по его основным программам выросли на 0,4–0,6 п. п. до 7,5–7,8% годовых на новостройки партнеров и до 9,7–10,1% на готовое жилье – в обоих случаях при наличии полиса комплексного страхования.
В минувший вторник Газпромбанк повысил ставки в среднем на 0,5 п. п. По основным ипотечным продуктам, включая рефинансирование ипотеки других банков, минимальная ставка повышена с 9 до 9,5% годовых. В рамках акции «Премиальный стандарт» (кредитование на сумму от 4 млн руб.) для всех категорий заемщиков при приобретении квартир в готовых и строящихся жилых домах, апартаментов в строящихся объектах минимальная ставка выросла с 8,7 до 9,2%.
На следующий день «МТС банк» увеличил ставки по основным ипотечным программам на 0,7 п. п., минимальные ставки выросли до 9,6%.
Кто повысит ставки в ноябре
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