Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Ипотека держит цены
Сделок с квартирами все больше, а цены на них все меньше
В Москве зафиксировано рекордное количество сделок на рынке недвижимости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Пока рынок недвижимости держится, но может и обвалиться
Андрей Махонин / Ведомости
За семь месяцев 2018 г. в Москве зарегистрировано 53 617 договоров долевого участия, за тот же период 2017 г. – 36 367, на 47% меньше, сообщил Росреестр. Рекорд поставлен и в июле: 8570 договоров, на 14,5% больше, чем в июне, и на 64% больше, чем в июле 2017 г.
После почти трехлетней стагнации начал расти и вторичный рынок: с начала года зарегистрировано 81 482 сделки, на 25% больше, чем за семь месяцев 2017 г. (64 900).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}