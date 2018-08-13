Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Ипотека держит цены

Сделок с квартирами все больше, а цены на них все меньше

В Москве зафиксировано рекордное количество сделок на рынке недвижимости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

За семь месяцев 2018 г. в Москве зарегистрировано 53 617 договоров долевого участия, за тот же период 2017 г. – 36 367, на 47% меньше, сообщил Росреестр. Рекорд поставлен и в июле: 8570 договоров, на 14,5% больше, чем в июне, и на 64% больше, чем в июле 2017 г.

После почти трехлетней стагнации начал расти и вторичный рынок: с начала года зарегистрировано 81 482 сделки, на 25% больше, чем за семь месяцев 2017 г. (64 900).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Мубыш
02:43 13.08.2018
Это капитуляция продавцов недвижимости в Москве. Учитывая, что ставки начали расти капитуляция, видимо, она закончится кровавой распродажей.
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике