Сделок с квартирами все больше, а цены на них все меньше

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Пока рынок недвижимости держится, но может и обвалиться Андрей Махонин / Ведомости

За семь месяцев 2018 г. в Москве зарегистрировано 53 617 договоров долевого участия, за тот же период 2017 г. – 36 367, на 47% меньше, сообщил Росреестр. Рекорд поставлен и в июле: 8570 договоров, на 14,5% больше, чем в июне, и на 64% больше, чем в июле 2017 г.

После почти трехлетней стагнации начал расти и вторичный рынок: с начала года зарегистрировано 81 482 сделки, на 25% больше, чем за семь месяцев 2017 г. (64 900).