Мэрия планирует вдвое увеличить жилую застройку Москвы

Объемы нового строительства должны расти вместе со всей инфраструктурой, обещает Хуснуллин Ярослав Чингаев для Ведомостей

Москва в ближайшие годы планирует нарастить темпы строительства жилья примерно в 1,5-2 раза. Сделать это власти рассчитывают за счет ресурсов города - реализации программы реновации, а также за счет признания жильем комплексов апартаментов. Об этом рассказал в ходе форума «Недвижимость в России» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «РИА Новости».

«Москва ежегодно строит 8-9 млн кв. м недвижимости в год, из них 3-3,5 млн кв. м - жильё, от 200 000 до 500 000 кв. м - это апартаменты. Скорее всего, большую часть апартаментов признают жильем», - сказал Хуснуллин.

По словам Хуснуллина удвоение строительства новостроек может дать программа реновации, но при условии, если рыночные темпы строительства останутся на прежнем уровне. «Программа реновации жилья даст 1-2 млн кв. м ежегодно. Если рынок останется в пределах 3-4 млн кв. м жилья с апартаментами, то реновация как раз даст тот результат, который от нас ждет президент», - заявил Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, столичные власти планируют выйти на объемы ввода от 1,5 до 2 млн кв. м жилья по программе реновации в ближайшие два года.

До конца текущего года мэрия планирует заселить по реновации 30-32 новых дома, освободив тем самым 50-70 пятиэтажек.

Мэрия освоит BIM-технологии в строительстве жилья Со следующего года экспертиза проектов по госзаказу в Москве будет осуществляться по стандартам технологий информационного моделирования (BIM), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. «Мы выделили дополнительные средства на обучение и подготовку своих специалистов, а также закупку необходимого оборудования», - добавил заммэра (цитата по «Интерфаксу»).

При этом объемы нового строительства должны расти вместе со всей инфраструктурой, обещает Хуснуллин.

«Мы в первую очередь смотрим на транспортную логистику. Могу сказать, что, например, только вокруг большой кольцевой линии метро, которая строится полным ходом, можно построить порядка 6 млн кв. м недвижимости, из них порядка 3 млн кв. м - это жилье. Вокруг вокруг МЦК также можно построить порядка 6 млн кв. м, из них около 2 млн млн кв. м - это жилье», — сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). При этом заммэра не уточнил, как именно будут застраиваться жильем участки вокруг магистралей - городом по программе реновации или игроками рынка.

По данным специалистов аналитической IT-платформы bnMAP.pro, в Москве с конца 2017 г. (с 29 декабря 2017 г. по 24 мая 2018 г.) властями было одобрено 117 разрешений на строительство многоэтажных многоквартирных зданий (с квартирами и апартаментами). Из них 3% разрешений (на 3 здания) - по программе реновации. Любопытно, что полученным разрешением на ведение стройки воспользовались застройщики только трети корпусов (27%). Девелоперы остальных 73% корпусов (85 объектов) пока еще не объявили о старте реализации проектов.