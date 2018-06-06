Как изменятся правила строительства и продажи жилья

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На протяжении нескольких месяцев застройщики лоббировали смягчение положений нового закона Сергей Портер / Ведомости

Закон о долевом строительстве был ужесточен год назад и вызвал серьезное недовольство девелоперов. Они жаловались, что по новым правилам, которые должны вступить в силу 1 июля 2018 г., им для начала строительства необходимо иметь до 40% собственных средств – привлекать в качестве кредитов разрешалось не более 60% от проектной стоимости. Расходы на фонд оплаты труда, оплату услуг банков, рекламу ограничивались 10% стоимости проекта. С 1 июля 2019 г. все застройщики должны начать работать по эскроу-счетам, которые предполагают, что деньги от покупателей будут поступать на специальные счета и воспользоваться ими застройщик сможет только по окончании строительства.

На протяжении нескольких месяцев застройщики лоббировали смягчение положений нового закона. Однако добиться значительных уступок им не удалось. «Ведомости» ознакомились с согласованным пакетом депутатских и правительственных поправок, которые будут приняты в ближайшее время.