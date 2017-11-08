Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Дольщикам дали три года
Путин велел полностью отказаться от долевого строительства через три года
Это приведет к существенному росту цен на жилье, предрекают эксперты
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Все риски при строительстве жилых домов должны лечь на плечи застройщиков и банков
Максим Стулов / Ведомости
Президент России Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства. Это следует из опубликованного на сайте Кремля поручения по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября. Ранее Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования – правда, тогда конкретные сроки не назывались.
Поручение президента касается не только правительства, но и Центробанка и Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). До 15 декабря они должны утвердить план по замене средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, отмечается в поручении.
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