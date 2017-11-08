Путин велел полностью отказаться от долевого строительства через три года

Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Дольщикам дали три года

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Все риски при строительстве жилых домов должны лечь на плечи застройщиков и банков Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства. Это следует из опубликованного на сайте Кремля поручения по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября. Ранее Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования – правда, тогда конкретные сроки не назывались.

Поручение президента касается не только правительства, но и Центробанка и Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). До 15 декабря они должны утвердить план по замене средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, отмечается в поручении.