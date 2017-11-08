Недвижимость
Платный
Антон Филатов| Бэла Ляув|Алина Дидковская
Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Дольщикам дали три года

Путин велел полностью отказаться от долевого строительства через три года

Это приведет к существенному росту цен на жилье, предрекают эксперты

Президент России Владимир Путин отвел три года на отказ от долевого строительства. Это следует из опубликованного на сайте Кремля поручения по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в конце октября. Ранее Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования – правда, тогда конкретные сроки не назывались.

Поручение президента касается не только правительства, но и Центробанка и Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). До 15 декабря они должны утвердить план по замене средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, отмечается в поручении.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике