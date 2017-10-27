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Силуанов посоветовал гражданам не вкладываться в долевое строительство

Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал гражданам покупать готовое жилье, а не вкладываться в долевое строительство. «Гражданам более правильно и более надежно покупать квартиры в готовых, построенных домах, а не вкладываться на этапе долевого строительства с непонятными последствиями», — сказал Силуанов на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы сейчас создаем механизмы, инструментарии для того, чтобы, во-первых, все такие стройки, которые использую долевое строительство, взять на учет, обязать региональные власти контролировать такие стройки… Создать механизм гарантийной поддержки долевого строительства», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Долевое строительство подразумевает продажу жилья на этапе строительства. Сейчас до 90% строек ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов.