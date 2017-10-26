Продажа жилья на стадии строительства может быть прекращена

Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Нет дольщика – нет проблемы

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Сейчас 90% жилья продается на этапе строительства Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Этот вопрос обсуждался на совещании главы государства с членами правительства 25 октября, рассказал «Ведомостям» гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

Долевое строительство подразумевает продажу жилья на этапе строительства – например, когда только выкопан котлован. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов, указывает гендиректор инвестиционно-риэлторской компании «НДВ-недвижимость» Александр Хрусталев.