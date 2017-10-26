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Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Нет дольщика – нет проблемы

Продажа жилья на стадии строительства может быть прекращена

Владимир Путин поручил министерствам проработать вопрос плавного отказа от долевого строительства

Президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Этот вопрос обсуждался на совещании главы государства с членами правительства 25 октября, рассказал «Ведомостям» гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

Долевое строительство подразумевает продажу жилья на этапе строительства – например, когда только выкопан котлован. Сейчас до 90% стройки ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов, указывает гендиректор инвестиционно-риэлторской компании «НДВ-недвижимость» Александр Хрусталев.

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Комментарии  ()
Vsebashni.ru
23:48 25.10.2017
давно пора запретить продажи недостроя. У меня тут на районе стоит уже 10 лет недострой от Миракса "Кутузовская Миля". Дольщики там, все дела, 10 лет строят, и даже если завтра начнут достраивать - еще года на 2-3. Итого 13 лет минимум. И это в Москве, где цена продажи однозначно выше себестоимости. А сколько такого в России ещё. Просто риск недостроя значительно выше 15-20% годовых, да и ответственности никакой для застройщика - Полонскому дали 5 лет, а он в итоге меньше года отсидел. Если бы Су-155 не спасло гос-во было бы намного больше обманутых дольщиков. Раза в 3-4. И это только 1 компания.
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