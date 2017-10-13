Работающих в долевом строительстве девелоперов могут обязать получать лицензию

Минстрой РФ и депутаты Госдумы РФ обсуждают возможность лицензирования застройщиков, привлекающих средства дольщиков, заявил журналистам в пятницу министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

«Долевое строительство — это деятельность по привлечению средств граждан. Банки государство лицензирует, страховые компании получают лицензии, даже компании, выдающие микрокредиты, - под контролем государства. Это пока только обсуждение, что лицензирование может быть следующим шагом по защите участников долевого строительства»,- сказал М. Мень журналистам на Первой российской молодежной архитектурной биеннале.

Он подчеркнул, что такая возможность только обсуждается и на законодательном уровне эта инициатива ещё не заявлялась.