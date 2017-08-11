Медведев предложил ужесточить ответственность для недобросовестных застройщиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что случаи обмана дольщиков недобросовестными застройщиками должны быть расследованы «и в рамках арбитражного процесса, и в рамках уголовного процесса».

«Те, кто там демпинговал и забрал у нормальных застройщиков [подряды на строительство жилья], имеют свое наименование и юридическую квалификацию - это недобросовестная конкуренция. Он понимает, что не может исполнить обязательства за эту сумму, но, тем не менее, эту цену предлагает, вводит всех в заблуждение», - сказал Медведев на встрече с региональным активом «Единой России». В результате объект не строится, появляются обманутые дольщики, а тот, кто мог бы построить за нормальные средства, находится в предбанкротном состоянии.