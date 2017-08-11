Власти Москвы изменили систему подсчета обманутых дольщиков

Постановлением правительства Москвы регламентированы новые правила включения граждан в реестр пострадавших дольщиков, которые были разработаны Минстроем РФ в конце прошлого года, говорится на сайте Москомстройинвеста.

Включение граждан в реестр пострадавших по новым правилам осуществляется уже с 1 июля 2017 г. С этой даты реестр формируется по проблемным объектам и включает в себя сведения о самом проблемном объекте, застройщике и пострадавшем гражданине. Ранее в основе реестра лежали сведения о пострадавших дольщиках, рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Так, если объект признан проблемным, лица, которые приобретали в нем квартиры, смогут заявляться с требованием о включении в реестр пострадавших», — отметил Тимофеев.

Согласно изменениям в постановлении, объект признается проблемным, если обязательства перед гражданами не выполнены в течение более девяти месяцев с даты, установленной в договоре.

Еще одним условием признания объекта проблемным является отсутствие прироста вложений в незавершенное строительство такого объекта в течение двух отчетных периодов. Эти сведения формируются по итогам ежеквартальной отчетности.

Тимофеев подчеркнул, что теперь право на включение в реестр имеется лишь у тех граждан, которые заключали договоры участия в долевом строительстве в рамках 214-ФЗ. Кроме того, теперь включение в реестр также зависит от надлежащего исполнения гражданами условий, прописанных в договоре долевого участия.

Важным нововведением стало условие, при котором гражданин, приобретавший несколько квартир в одном или нескольких объектах, сможет включиться в реестр только по одному из них, даже если все они признаны проблемными.

Решение о включении в реестр принимается за 19 рабочих дней.