Мень: в России около 46 000 обманутых дольщиков

Число обманутых дольщиков в России, не считая людей, пострадавших от банкротства группы «СУ-155», составляет 46 000 человек. Об этом сообщил в интервью «РИА Недвижимость» министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Он уточнил, что речь идет о людях, внесенных в соответствующие федеральные и региональные реестры.

По словам Меня, пострадавшие соинвесторы купили жилье в 785 объектах, расположенных в 69 субъектах РФ. «При этом почти половина обманутых дольщиков сосредоточена в 10 регионах», – констатировал министр.

Помимо 46 000 обманутых дольщиков в России еще около 30 000 человек не получили квартиры из-за банкротства «СУ-155». При этом, по словам Меня, определенность в ситуации с обманутыми дольщиками есть только в Москве, где власти четко понимают, как «закрыть вопрос».

«В других субъектах ситуация очень разная, но после многочисленных парламентских слушаний все свою ответственность понимают», – отметил Мень.