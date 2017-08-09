Дольщики вложили в строительство жилья в Москве около 1 трлн рублей – мэрия

Порядка 2 млн кв. м недвижимости введено в Москве за счёт инвесторов за 7 месяцев 2017 г., из них 1,5 млн кв. м приходится на жилье, сообщил на конференции глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

Кроме того, по словам Тимофеева, до конца текущего года к строительству жилья от населения может быть привлечено 200-250 млрд руб., передает «Интерфакс». «Сегодня в рамках договоров долевого участия в жилищное строительство в городе уже вложено порядка 1 трлн руб.», — сообщил Тимофеев (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что за первое полугодие в Москве была заключена 31 000 договоров долевого участия.

«Мы отмечаем рост заключения договоров долевого участия по сравнению с прошлым годом. Сейчас в городе действует более 86 000 ДДУ. Всего с привлечением средств населения в городе строится около 530 объектов», — сказал Тимофеев.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в долевое строительство в столице было привлечено около 400 млрд руб.

Объем средств дольщиков в строительных объектах на стадии реализации в России в целом составляет 4,6 трлн руб.

По словам Тимофеева, также в текущем году будет введен 31 торгово-бытовой объект и 25 административно-бытовых объектов.