Всероссийский митинг обманутых дольщиков прошел в Сокольниках
Москвичи вышли с плакатами ждуна и просьбами к Путину
Публичная акция «Всероссийский митинг обманутых дольщиков» прошла сегодня, 25 июля, в парке «Сокольники»
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Встреча была организована инициативной группой дольщиков ЖК «Царицыно»
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Обманутые дольщики собрались в семь часов по адресу улица Сокольнический вал, дом 1
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Жители просили президента обратить внимание на проблему недостоенного жилья
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Участники акции обещали стоять за свои квартиры до самого конца
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