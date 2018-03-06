Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4521 от 06.03.2018 под заголовком: Цифра недели: 120 млн кв. м жилья необходимо строить в России, считает Владимир Путин

120 млн квадратных метров оптимизма

Амбициозные задачи ввода жилья нереалистичны при нынешнем регулировании
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120 млн кв. м жилья – к достижению таких показателей призвал президент в послании Федеральному собранию. Цель «весьма амбициозная, но также абсолютно реалистичная», если иметь в виду «и новые технологии, и опыт, который появился у наших строительных компаний, и новые материалы», объяснял он. Это указание вполне выполнимо, отчитывались наперебой чиновники и девелоперы. А министр строительства и ЖКХ Михаил Мень называл и сроки – вводить столько жилья планируется в течение 10–15 лет.

Жилье – болезненная тема для россиян. Уровень обеспеченности жильем остается низким: всего 24,9 кв. м на человека (10 лет назад было еще меньше – 21,4 кв. м), тогда как в США – 70 кв. м, во Франции – 39 кв. м (данные Аналитического центра при правительстве России). Поэтому тема – одна из самых важных и для политиков, Путин и сам регулярно ставит задачи по вводу жилья: 100 млн кв. м, 140 млн кв. м.

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