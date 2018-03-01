Нужны ли России ежегодно 120 млн кв. м нового жилья

Путин поставил задачу ежегодно строить 120 млн кв. м жилья Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу ежегодно строить 120 млн кв. м жилья. Конкретных сроков, когда необходимо достичь этих показателей, он не назвал. В 2017 г., по данным Минстроя, введено 78,6 млн кв. м, что на 2% меньше показателей предыдущего года. В этом году общий объем строительства жилья в России также составит около 80 млн кв. м.

Президент ГК «Гранель» Ильшат Нигматуллин

«Увеличение ввода жилья до 120 млн кв. м в год – весьма амбициозная цель, но вполне реальная. Сегодня развитие строительной отрасли идет семимильными шагами благодаря новым технологиям и развитию ипотечного рынка, поэтому к 2025 г. мы этого показателя достигнем, как и указано в Жилищной стратегии. Конечно, многое будет зависеть от экономической ситуации в стране в целом, а также от процессов, происходящих на строительном рынке».

Президент компании «Инград» Павел Поселёнов

«Через 1–2 года достичь строительства и ввода в 120 млн кв. м невозможно, поскольку для этого уже сейчас у застройщиков должны быть готовы к выводу на рынок либо даже реализовываться проекты, которые смогут обеспечить такой ввод в краткосрочной перспективе. Однако вполне реально достичь таких показателей в перспективе 4–5 лет за счет трех основных факторов. Инвестиционный цикл и период проектирования может занимать минимум год, а в среднем по рынку он достигает двух лет, поэтому сроки выхода новых проектов зависят от скорости их разработки и получения проектно-разрешительной документации, а также от дальнейшего снижения административных барьеров.

Кроме того, влияние на инвестиционную привлекательность и рентабельность строительного бизнеса множества новых поправок и законов, которые, будучи направленными на защиту интересов дольщиков, могут сказаться как на сокращении количества новых проектов, так и на рыночной цене квадратного метра, что, в свою очередь, отразится на доступности жилья для конечного покупателя. В-третьих, поддержка и рост платежеспособного спроса, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, поскольку пока основным доступным для застройщиков каналом финансирования строительства остаются деньги покупателей».

Операционный директор ГК ПИК Александр Прыгунков

«При наличии спроса, дешевой ипотеки и возможности банков кредитовать застройщиков можно рассчитывать на то, что рынок выйдет на обозначенные объемы. Но сможет ли рынок их проглотить? Это очень сильно зависит от роста доходов населения и снижения ипотечных ставок».

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