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Названа стоимость первых квартир для покупки по реновации

Мэрия Москвы разъяснила порядок улучшения жилья для переселенцев
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Мэрия Москвы определила порядок выкупа первых квартир и их стоимость для участников программы реновации, которые хотят увеличить свое жилье. На сайте Мосстройкомплекса выставлено 80 квартир, готовых для приобретения за доплату в первом реновационном доме в районе Измайлово (5-я Парковая улица).

Согласно опубликованным документам, из 340 квартир в доме на продажу выставлено 80 помещений площадью от 38,2 до 78,5 кв. м. При этом к покупке власти Москвы предлагают только однокомнатные и трехкомнатные квартиры. «Двушек» в продаже нет. Самая дешевая из предлагаемых квартир – «однушка» площадью 38,7 кв. м – стоит чуть более 6,3 млн руб. Самая дорогая – трехкомнатная квартира на 18-м этаже площадью 78,1 кв. м – стоит более 12,9 млн руб.

«Объявленная цена за квадратный метр в построенном для переселенцев доме примерно соответствует средним по Москве расценкам на готовое жилье комфорт-класса. Однако нужно принять во внимание качественные характеристики, по которым объекты от города все же уступают проектам комплексной застройки с индивидуальной архитектурой, собственными социальными объектами и благоустройством. Качество ремонта от коммерческих застройщиков также выше, чем в зданиях от города», – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. Она отмечает, что «жилье от города сможет аккумулировать локальный спрос при отсутствии мощных конкурентов». Прежде всего речь идет о «патриотах района», т. е. о тех покупателях, которые готовы на переезд только в пределах района проживания, поэтому рассматривают только местные новостройки, не фокусируясь на их качественном уровне. «Однако таких покупателей на рынке немного, поэтому в целом по московскому рынку «реновационные» дома не составят конкуренцию современным проектам от крупных застройщиков», – говорит Литинецкая.

На портале Мосстройкомплекса также опубликована «Памятка о порядке приобретения жилого помещения (жилых помещений) за доплату», где объясняется порядок приобретения квартир (или дополнительных площадей).

Согласно «Памятке» переселенцы по программе реновации, которые захотят увеличить жилплощадь, выбирают понравившееся им жилье, а затем подают заявку в столичный Фонд реновации. Также в фонд подается и квитанция об оплате «обеспечительного взноса» в размере 100 000 руб. и другие документы – их список также есть на сайте Мосстройкомплекса.

После подачи заявки фонд рассматривает ее в течение пяти рабочих дней. Если в течение этого срока на квартиру больше никто не подал заявку, то единственный участник подписывает и оплачивает договор на новое жилое помещение в течение 10 рабочих дней.

Если же на квартиру претендуют более двух собственников, то власти устраивают аукцион, который проводится через 30 дней с даты публикации извещения о его проведении. Победитель после подведения итогов оплачивает и подписывает договор на квартиру, а оставшимся претендентам возвращается их обеспечительный платеж.

Размер доплаты за квартиру рассчитывается по формуле – она приведена на сайте Мосстройкомплекса. Доплатить при этом придется за разницу в площади понравившейся квартиры и среднего равнозначного жилья, которое полагается переселенцу в этом же доме (взамен старого).

Учитывая, что «двушки» не продаются, то при желании увеличить свое жилье жители «однушек» должны будут докупать квадратные метры сразу в трехкомнатных квартирах. Таким образом, при переезде из пятиэтажек серии I-510 собственникам однокомнатных квартир (площадь 31,7 кв. м) потребуется доплатить за трехкомнатное жилье в новом доме (площадь 76,2 кв. м) минимум 7,3 млн руб. (за разницу между площадью «однушки» и «трешки»). За такую цену сегодня в Москве доступны двухкомнатные квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. К примеру, двухкомнатные квартиры площадью около 50 кв. м в панельных домах (серия II-49) рядом с метро «Сходненская» выставлены на продажу по цене около 7 млн руб.

Ранее власти Москвы заявляли о том, что участник программы реновации сможет не только подать заявку на жилплощадь для докупки дополнительных метров в любом районе Москвы, но и получит скидку в размере 10%. Общая площадь всех квартир, включая и ту, в которую переедет участник программы реновации, не должна превышать 100 кв. м.

В феврале 2018 г. переселенцам выдали первые ордера по программе реновации в 18-этажный дом с отделкой в Измайлове. Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщал, что более половины жильцов, осмотревших квартиры в первом заселяемом по программе реновации доме на 5-й Парковой улице, дали согласие на переезд. «Остальные переселенцы рассматривают возможность докупить дополнительные площади, еще часть окончательное решение пока не приняла», – говорил Левкин.

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Комментарии  ()
Dionis^
16:51 20.02.2018
Жуть какая...
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