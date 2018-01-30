Москва определила порядок расширения жилплощади участниками реновации

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Об этом сегодня на заседании правительства Москвы заявил мэр города Сергей Собянин. Увеличить свою жилплощадь смогут все собственники и наниматели квартир в домах, включенных в программу реновации. По закону им всем предоставляется в собственность равнозначное жилье. Приобрести они смогут квартиру общей площадью не более 100 кв. м, уточнил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Для этого необходимо направить заявление в Московский фонд реновации жилой застройки (основной оператор программы). Могут быть и случаи покупки квартир большей площадью – условия будут отдельно прописаны регламентом фонда, уточняет один из чиновников мэрии. По словам Хуснуллина, желающему докупить дополнительные метры предоставляется скидка в размере 10% от рыночной цены, которая будет установлена независимым оценщиком. В отдельных случаях размер указанной скидки может быть увеличен (этот вопрос также прорабатывается и будет отражен в регламенте фонда).

К примеру, в новом доме, в который переезжает семья по программе реновации, средняя площадь двухкомнатной равнозначной квартиры составляет 50 кв. м. Но семья желает приобрести квартиру в 70 кв. м. Таким образом, доплатить будет необходимо за 20 кв. м. Приобрести за доплату можно одну или несколько квартир (например, для разъезда) общей площадью не более 100 кв. м.

Фонд может предоставить жилье только при наличии у него излишков – в том же районе города, где живет собственник/наниматель сносимого по программе дома (в Зеленограде, Троицком или Новомосковском округах – в пределах округа).

Подобные сделки осуществляются по договору мены с доплатой, заключаемому собственником с фондом или по договору купли-продажи.

Если участник реновации сразу не смог приобрести квартиру большей площади, то он может сделать это в течение двух лет со дня государственной регистрации его права собственности на равнозначное жилое помещение в установленном законодательством порядке. Приобрести жилое помещение большей площади можно будет у города или фонда со скидкой в размере 10%. При этом правом на скидку можно воспользоваться однократно.

Всего в программу реновации вошло 5177 домов (в основном это пятиэтажные хрущевки), около 1 млн жителей будут переселены за счет города в новые квартиры. Общая площадь домов, которые предстоит снести, превышает 16 млн кв. м (около 350 000 квартир). Вся программа оценивается в 3 трлн руб., в 2017–2020 гг. город направит на нее около 400 млрд руб.

Почти половину построенного по программе реновации жилья город планирует продавать на рынке (всего будет более 30 млн кв. м). Ранее Хуснуллин сообщал, что квартиры на рынке фонд начнет продавать через 7–8 лет. Потому что только к этому времени фонд начнет существенно пополняться деньгами от продаж, а в первые годы излишков не будет: на старте все 80–90% первых построенных квартир будут уходить под переселение, излишки составят порядка 5–10%. Фонд, по его словам, будет продавать те квартиры, которые не подошли по квартирографии.

В случае продажи квартир фондом преимущественное право приобретения такого жилого помещения предоставляется участникам реновации, говорит чиновник мэрии.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации