Москва определила порядок расширения жилплощади участниками реновации

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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Об этом сегодня на заседании правительства Москвы заявил мэр города Сергей Собянин. Увеличить свою жилплощадь смогут все собственники и наниматели квартир в домах, включенных в программу реновации. По закону им всем предоставляется в собственность равнозначное жилье. Приобрести они смогут квартиру общей площадью не более 100 кв. м, уточнил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Для этого необходимо направить заявление в Московский фонд реновации жилой застройки (основной оператор программы). Могут быть и случаи покупки квартир большей площадью – условия будут отдельно прописаны регламентом фонда, уточняет один из чиновников мэрии. По словам Хуснуллина, желающему докупить дополнительные метры предоставляется скидка в размере 10% от рыночной цены, которая будет установлена независимым оценщиком. В отдельных случаях размер указанной скидки может быть увеличен (этот вопрос также прорабатывается и будет отражен в регламенте фонда).
К примеру, в новом доме, в который переезжает семья по программе реновации, средняя площадь двухкомнатной равнозначной квартиры составляет 50 кв. м. Но семья желает приобрести квартиру в 70 кв. м. Таким образом, доплатить будет необходимо за 20 кв. м. Приобрести за доплату можно одну или несколько квартир (например, для разъезда) общей площадью не более 100 кв. м.
Фонд может предоставить жилье только при наличии у него излишков – в том же районе города, где живет собственник/наниматель сносимого по программе дома (в Зеленограде, Троицком или Новомосковском округах – в пределах округа).
Подобные сделки осуществляются по договору мены с доплатой, заключаемому собственником с фондом или по договору купли-продажи.
Если участник реновации сразу не смог приобрести квартиру большей площади, то он может сделать это в течение двух лет со дня государственной регистрации его права собственности на равнозначное жилое помещение в установленном законодательством порядке. Приобрести жилое помещение большей площади можно будет у города или фонда со скидкой в размере 10%. При этом правом на скидку можно воспользоваться однократно.
Всего в программу реновации вошло 5177 домов (в основном это пятиэтажные хрущевки), около 1 млн жителей будут переселены за счет города в новые квартиры. Общая площадь домов, которые предстоит снести, превышает 16 млн кв. м (около 350 000 квартир). Вся программа оценивается в 3 трлн руб., в 2017–2020 гг. город направит на нее около 400 млрд руб.
Почти половину построенного по программе реновации жилья город планирует продавать на рынке (всего будет более 30 млн кв. м). Ранее Хуснуллин сообщал, что квартиры на рынке фонд начнет продавать через 7–8 лет. Потому что только к этому времени фонд начнет существенно пополняться деньгами от продаж, а в первые годы излишков не будет: на старте все 80–90% первых построенных квартир будут уходить под переселение, излишки составят порядка 5–10%. Фонд, по его словам, будет продавать те квартиры, которые не подошли по квартирографии.
В случае продажи квартир фондом преимущественное право приобретения такого жилого помещения предоставляется участникам реновации, говорит чиновник мэрии.
Как выглядят дома для переселения по программе реновации
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 26 сентября адресный перечень из 210 участков, где будут построены стартовые дома по программе реновации жилищного фонда в Москве. На 59 участках в девяти округах строительство домов уже ведется или начнется в ближайшее время. «Ведомости» посмотрели, как выглядят некоторые дома и участки для строительства. На фото: дома по адресу Судостроительная улица, владение 19
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Некоторые дома уже построены, на многих работы еще ведутся. На фото: отделка фасада на Судостроительной улице, владение 19
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Еще один строящийся дом поблизости, который будет сдан до конца 2019 г., расположен по адресу Судостроительная улица, владение 5 (3), корпус 1 (пока почтовый адрес зданию не присвоен)
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Дмитрий Новожилов / Ведомости
Дома на Судостроительной улице расположены у дороги
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Евгений Разумный / Ведомости
12 домов уже сданы в эксплуатацию, утверждают в мэрии. Например, монолитный дом, расположенный в Можайском районе на западе Москвы по адресу ул. Красных Зорь, д. 59 б. Это 20-этажное здание с 1–3-комнатными квартирами на 38–80 кв. м, построенное на участке в 1,12 га. На придомовой территории комплекса будут обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, говорится в проекте
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Евгений Разумный / Ведомости
Ближайшая станция метро у дома по улице Красных Зорь – «Кунцевская». До нее можно дойти пешком, расстояние 1,6 км. Также в 1 км от дома проходят крупные автотрассы — Рублевское и Можайское шоссе
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Новостройки уже готовы и стоят в двух километрах не доезжая МКАД по Осташковскому шоссе. На фото: дом по адресу Летчика Бабушкина, владение 39
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Пятнадцатиэтажный двухсекционный дом на ул. Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 2 построен на месте ветхой пятиэтажки, попавшей под первую волну сноса. В доме, как и в старых хрущевках, только «однушки» и «двушки» – всего 112 квартир, следует из проектной документации
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Наталья Рыхлик / Ведомости
В районе Южное Медведково в нескольких метрах от проезда Дежнева, д. 20 и 24 уже построены два дома (микрорайон 1, 2, 3, корп. 38 и 39 – на фото), ведется благоустройство придомовой территории. Вокруг новостройки – пять домов, включенных в программу реновации. До метро Бабушкинская – примерно 2 км
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Наталья Рыхлик / Ведомости
На фото дом по адресу Летчика Бабушкина, владение 41. Ближайшая станция метро «Бабушкинская» расположена в 850 м от домов. Застройщик объектов, как и в других случаях, КП «Управление гражданского строительства» (УГС – организация, подведомственная правительству Москвы)
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Двухсекционный 15-этажный дом в районе Северное Медведково по адресу Заревый проезд, владение 9-11 строится на месте двух снесенных пятиэтажек. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, «в доме предусмотрено по 56 однокомнатных и двухкомнатных квартир общей площадью более 5000 кв. м. Во всех квартирах будет выполнена отделка» (данные с сайта управы района Северное Медведково)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Больше всего готовых домов, которые станут стартовыми для переселения жителей пятиэтажек, расположено в Бескудниковском районе. На фото: дом по адресу Бескудниковский бульвар, 5
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один дом для переселенцев по программе реновации на Бескудниковском бульваре
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Виктория Сункина / Ведомости
Еще один готовый дом, в котором уже ведется внутренняя отделка квартир, расположен в Тимирязевском районе по адресу Тимирязевская улица, 8. Он возведен на месте снесенной пятиэтажки. Еще весной на встрече с жителями района глава управы называл его стартовой площадкой для будущих переселенцев
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Андрей Гордеев / Ведомости
В районе «Текстильщики» по адресу ул. Артюхиной, владение 28 а строится девятиэтажный монолитно-кирпичный жилой дом на 112 квартир. Проект дома разрабатывала компания «Балтстройресурс», подрядчик строительства - КП УГС, проектная документация размещена на сайте департамента имущства Москвы
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Андрей Гордеев / Ведомости
На углу ул. Артюхиной по адресу владение 24 а и ул. Чистова КП УГС строит еще один дом, который будет введен в эксплуатацию в 2019 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Дом по индивидуальному проекту в Северном Измайлове (адрес - Щелковское шоссе, 74) сдан в эксплуатацию еще в 2016 г., говорится на сайте стройкомплекса Москвы. Квартиры в нем уже сдавались с чистовой отделкой, теперь частично их придется переделать под стандарты реновации. Из 156 квартир в нем 26 однокомнатных квартир, 104 – двухкомнатные, остальные – трехкомнатные. В 20 м от дома стоят три пятиэтажки, которые пойдут под снос
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Ксения Болецкая / Ведомости
В Северном Измайлове построен еще один дом - по адресу 5-я Парковая улица, д. 62 б
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Мария Соловиченко / Ведомости
На Щелковском шоссе между домами 90 и 92, корп. 2 строится 20-этажный панельный жилой дом. Сейчас на карте мэрии он обозначен как расположенный в районе Северное Измайлово, мкр. 80, корп. 7. Еще в мае на встрече с населением префект Восточного округа Всеволод Тимофеев заявил, что этот участок может быть отдан под переселение жителей пятиэтажек. Стройку, как и в предыдущих случаях, ведет КП УГС
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Ирина Чевтаева / Ведомости
В Западном Дегунине дома еще предстоит построить. В списке мэрии дом по адресу Базовская улица, владение 15 – сейчас на этом месте пустырь
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Ирина Чевтаева / Ведомости
Соседние дома по адресу Базовская, 15 уже сданы. Корпус розового цвета на дальнем плане пока заселен лишь частично. Некоторые жители ближайших пятиэтажек надеются, что их переселят именно в этот почти незаселенный корпус, рассказали они корреспонденту «Ведомостей»
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Ирина Чевтаева / Ведомости
Сейчас у дома по адресу Ангарская, 33 расположены еще две соседние пятиэтажки. Этот участок планируется застроить к 2021 г. Новый дом расположится в квадрате между нынешними
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Пока строительство по адресу ул. Коминтерна, 12 еще не начато. Но рядом с этой стартовой площадкой в Бабушкинском районе «Желдорипотека» (дочерняя структура ОАО «РЖД») ведет строительство жилого дома бизнес-класса с квартирами от одной до четырех комнат. А стоимость однокомнатной квартиры в этом доме площадью 58 кв. м начинается от 7,85 млн руб.
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Наталья Рыхлик / Ведомости
Информационный банер на стройке семнадцатиэтажного дома по адресу ул. Коминтерна, 12. В нем расположится 144 квартиры
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Мария Соловиченко / Ведомости
По адресу Открытое шоссе, владение 30 сейчас находится комплекс зданий детского психоневрологического санатория. Судя по внешнему виду комплекса, санаторий заброшен и давно не используется по назначению
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Мария Соловиченко / Ведомости
Часть территории санатория уходит в национальный парк «Лосиный остров», на территории которого запрещено любое строительство
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Мария Соловиченко / Ведомости
Единственным местом, где можно что-то построить у домов 26 на Открытом шоссе, является небольшой насыпной пустырь (на фото). Сейчас здесь находится стихийная парковка. Вокруг пустыря все жилые дома имеют номер 26. Новое здание будет сдано самое позднее к 2021 г., следует из постановления мэрии
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Евгений Разумный / Ведомости
Жителям Пресненского района предложат переселиться в 47-этажный дом, строящийся на территории бывшего мукомольного завода (стройка ведется по адресу Мукомольный проезд, владение 6 / Шмитовский, 39). Пока дом только строят. По подряду УГС многоэтажный жилой комплекс площадью 83 500 кв. м к концу 2018 г. там должна возвести структура владельцев Capital Group Павла Те и Эдуарда Бермана. При этом город застраивает лишь часть участка мукомольного завода