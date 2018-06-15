Дольщики продолжают активно покупать в Москве квартиры на стадии котлована

Андрей Гордеев / Ведомости

Несмотря на сгущение туч на первичном рынке жилья, московские новостройки в этом году продолжают наращивать темпы продаж. За прошедшие пять месяцев (с января по май) в Москве было заключено 28 278 договоров долевого участия (ДДУ), что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года (19 759 ДДУ). Такие данные опубликовал сегодня на своем сайте столичный Росреестр.

В мае, несмотря на выходные праздничные дни, продажи новостроек в Москве также демонстрировали рост. Росреестр зарегистрировал 6273 ДДУ, что на 2% больше, чем месяцем ранее (6105 ДДУ), и на 34% больше, чем в мае 2017 г. (4159 ДДУ).

Ранее столичные власти сообщали, что в Москве действуют более 106 000 ДДУ на сумму более 1 трлн руб.

Что разгоняет спрос

Эксперты отмечают, что продажи новостроек в этом году росли одинаковыми темпами как в старых, так и новых границах Москвы. Так, по данным аналитического сервиса bnMAP.pro, число сделок в старых границах столицы выросло на 35% (почти 14 000), рост числа сделок в новой Москве составил 36% (около 9000 сделок, в подсчетах учитывались только сделки с физлицами).

Растущий спрос на московские новостройки риэлторы объясняют большими скидками от застройщиков, снижением ипотечных ставок до исторически низкого уровня и валютными колебаниями в апреле, что ускорило подписание ДДУ с клиентами, откладывавшими этот процесс.

«Политика снижения ипотечных ставок и предоставление застройщиками выгодных условий приобретения жилья, включая щедрые скидки, дают видимый эффект. Стабильный спрос позволяет девелоперам повышать цены - в массовом сегменте средний показатель в мае вырос на 0,4%», - говорит генеральный директор «Метриума», участник партнерской сети CBRE Наталья Круглова. По ее данным, средняя цена предложения по итогам мая в массовом сегменте составила 151 710 руб. за кв. м, или 9,063 млн руб. за лот.

О том, что ипотека разгоняет спрос на столичном рынке жилья, говорится и в сегодняшнем сообщении Росреестра - «курс на снижение ставок на кредитование жилья привел к росту столичного рынка ипотеки». Так, по данным ведомства, в январе - мае было зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки против 16 762 – за первые пять месяцев 2017 г. Таким образом, рост ипотечных сделок в годовом выражении составил 81%.

На вторичный рынок идут покупатели В мае в Москве зарегистрировано 12 041 договор купли-продажи (мены) жилья, что на 7% меньше, чем в апреле 2018 г. (12 971). При этом статистика 5 месяцев свидетельствует о растущей активности этого рынка на уровне +25%: 55 172 договора в январе-мае 2018 г. против 44 017 договоров за аналогичный период прошлого года (данные Росреестра).

Котлован по-прежнему в цене

Эксперты «Метриума» также подсчитали, что по итогам мая в старых границах столицы продажи велись в 75 комплексах, в которых дольщикам предлагалось около 16 280 квартир общей площадью 0,973 млн кв. м (массовый сегмент). При этом наибольшую часть предложения (38,3%) занимали лоты в домах на стадии отделочных работ. Около трети предлагаемых квартир продавались на стадии монтажа этажей – 32,3%.

Любопытно, что меньше всего квартир продавалось на начальном этапе строительства – 14,8% и в уже введенных в эксплуатацию комплексах (14,6%). Это означает, что покупатели по-прежнему предпочитают приобретать жилье на стадии проекта или котлована.

Между тем, несмотря на высокие темпы роста сделок с новостройками, покупали стали гораздо более практичными и избирательными в выборе как застройщиков, так и квартир.

По данным генерального директора компании «Миэль-новостройки» Натальи Шаталиной, 30% покупателей готовы ждать, пока на рынок выйдет объект, полностью соответствующий их пожеланиям. «Есть ряд характеристик, ради которых покупатели готовы отложить приобретение новой квартиры или апартаментов на месяц, два, полгода и даже год, до тех пор пока застройщик не выведет в продажу объект с нужными параметрами. В нашей практике не раз бывали случаи, когда покупатели отказывались от сделки, только потому что в квартире не было балкона. Причем это относится ко всем классам домов», - говорит Шаталина.

Также, по ее словам, покупатели готовы ждать, пока не появится квартира на нужном этаже, определенной планировки (даже если у других квартир идентичная площадь), с определенными видовыми характеристиками (окна во двор, на парк, на дорогу и т. д.) и с окнами на определенную сторону света. Однако основным фактором в выборе жилья все же остается цена.