Крупный страховщик может не справиться с обязательствами перед застройщиками

Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Страхование застройщиков стало рискованным бизнесом

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Ведущий страховщик ответственности застройщиков перед дольщиками, может не испол-нить обязательства, решили аудиторы Сергей Портер / Ведомости

У страховой компании «Респект» могут возникнуть сложности с исполнением обязательств, сказано в заключении компании «Интэк-аудит», опубликованном на сайте «Респекта»: диверсификацию риска страхового портфеля «Респекта» аудитор признал недостаточной. В строительной отрасли сейчас кризис, объясняет аудитор, некоторые страхователи «Респекта» банкротятся, возникает риск неисполнения им обязательств.

Мнения аудитора представитель «Респекта» не разделяет: компания тщательно отбирает риски и оценивает застройщиков с обязательным мониторингом строительных проектов.