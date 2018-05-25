Покупатели тратят миллиарды на жилье в небоскребах Москвы

Только в центре столицы за год было куплено квартир и апартаментов в высотках на 17 млрд рублей

Жилье в высотках в последнее время покупают не только для того, чтобы жить, говорят риэлторы Евгений Разумный / Ведомости

Строительство небоскребов в Москве бьет рекорды и этот бум сопровождается устойчивым спросом на высотное жилье, утверждают риэлторы. По данным компании Savills, за весь 2017 г. в центральном округе (ЦАО) Москвы было приобретено около 800 квартир и апартаментов в домах-небоскребах (высотой более 100 м), а за первые 4 месяца 2018 г. реализовано еще около 260 сделок.

Таким образом, только в центре столицы каждый месяц проходило около 70 сделок в высотных проектах. Общая стоимость всех купленных лотов составила 16,9 млрд руб. (по итогам 2017 г.).

Похожие данные и у компании Est-a-Tet. «В 2017 г. в небоскребах ЦАО ежемесячно покупалось до 76 квартир и апартаментов. В 2018 г. спрос вырос, благодаря чему ежемесячный темп реализации в таких зданиях составляет в среднем 108 квартир и апартаментов», - рассказывает Роман Родионцев, руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet.

В 2018 г. среднемесячные суммарные продажи небоскребов ЦАО, действительно, увеличились до 100 сделок, говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» и участник партнерской сети CBRE. «Это связано со стартом продаж нового проекта Capital Towers», - поясняет Литинецкая. По ее оценкам, в 2017 г. только в трех новостройках ЦАО, где продажи ведутся по ДДУ (Headliner, Neva Towers и «Пресня Сити»), было продано жилья на сумму около 14-15 млрд руб.

По данным Романа Родионцева, с января по апрель 2018 г. было продано в 1,7 раз больше лотов в высотных зданиях, чем за аналогичный период 2017 г. «Спрос на недвижимость в небоскребах вырос благодаря «смещению» таких объектов из дорогих сегментов в более доступные, так как в последнее время все больше высотных объектов появляется в сегменте бизнес, а также в комфорт-классе», - поясняет Родионцев.

Однако жилье в высотках в последнее время покупают не только для того, чтобы жить, говорят риэлторы. «Такой формат интересен также и инвесторам как с точки зрения дальнейшей сдачи в аренду, так и последующей перепродажи. Иногда для этих целей приобретаются целые пулы из нескольких апартаментов или квартир», - говорит Дмитрий Халин, управляющий партнер Savills в России.

По словам Марии Литинецкой, возросший спрос на небоскребы «связан даже не с форматом высотного жилья, а с оптимальным соотношением цены и качества». Так, высотные новостройки Headliner, Neva Towers и «Пресня Сити» относятся к бизнес-классу и «отличаются демократичной для локации стоимостью квадратного метра». К примеру, в комплексе Headliner (около «Москва-Сити») апартаменты площадью около 30 кв. м можно приобрести за 7,1 млн руб.

«Можно отметить, что рынок продаж квартир и апартаментов в небоскребах – это довольно «прагматичный» сегмент. Средняя площадь реализованного лота за последний год составила всего 70 кв.м, что значительно (на 40%) меньше площади премиальной квартиры, приобретенной в ЦАО г. Москвы по итогам года», - рассказывает Дмитрий Халин, отмечая, что за счет относительно небольшой площади общая стоимость покупки редко превышала 30 млн руб.

Небоскребы наступают

Сейчас в Москве наблюдается бум строительства небоскребов. Несмотря на имеющийся запрос со стороны жителей на высотное жилье, предложение его в Москве уже сейчас может обеспечить текущий спрос на годы вперед.

Лондон-Москва. Где дома выше? Все элитные жилые высотки в центре Москвы выше самого высокого на текущий момент премиального жилого небоскреба в Великобритании – St George Wharf Tower (застройщик Berkeley Group), расположенного в Лондоне. Высота самой высокой башни английского небоскреба - 181 м. Кроме того, в ближайшем будущем элитные небоскребы Лондона также не смогут посоревноваться по высоте с московскими. Например, высота строящейся в Canary Warf башни Landmark Pinnacle (застройщик Chalegrove Properties) составит 239 м. Это все равно ниже элитных небоскребов в центре Москвы - высота самой низкой башни - Capital Towers - составляет 270 м. В настоящее время на первичном рынке элитного жилья Лондона предлагается 90 жилых небоскребов высотой 30 этажей и более. Более 20% небоскребов расположены на востоке Лондона в деловом районе Canary Wharf (данные компании Savills).

Эксперты Savills подсчитали, что за последние 5 лет рынок таких предложений вырос более чем в 4 раза. Так, в ЦАО по итогам апреля квартиры и апартаменты (первичные и вторичные) продавались в 17 башнях высотой от 156 м. до 374 м.

Суммарный объем предложения в этих проектах на текущий момент превышает 1 800 лотов, из которых апартаментов и квартир представлено примерно поровну: 55% и 45% объема предложения соответственно. Таким образом, при текущих темпах реализации объектов, понадобится полтора года, чтобы в центре столицы распродать все уже имеющиеся лоты в высотках.

По данным «Метриум», по итогам I квартала 2018 г. около 20% всего предложения в новостройках Москвы (3,52 млн кв. м.) было сосредоточено в небоскребах (672 000 кв. м). Всего на первичном рынке Москвы представлено 40 небоскребов (высотой от 100 м.), из которых почти треть поступила в продажу только в прошлом году.

Небоскребы теперь встречаются не только в ЦАО - на него приходится лишь 20% всего предложения высотного жилья в старых границах Москвы. География высоток за последний год заметно расширилась - теперь они есть практически во всех округах столицы. Больше всего этого типа жилья продается в Северном округе (25% предложения и 8 комплексов). На Западный округ приходится 15% предложения, на Северо-восточный - 16% (данные компании «Метриум»).

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