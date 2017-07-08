Кто строит жилые небоскребы в Москве
В столице продаются квартиры и апартаменты в 36 высотных новостройках площадью более 3 млн кв. м
Больше всего высотных жилых проектов в столице у компании «Донстрой». Сейчас этот девелопер продает квартиры в шести проектах, в составе которых есть высотные здания. Это «Сердце столицы» (высота 135 м, класс — бизнес, рядом с «Москва-сити»), «Лосиный остров» (101,1 м, класс — бизнес, район «Богородское»), «Долина Сетунь» (144,9 м, класс — премиум, ул. Мосфильмовская), «Алые паруса» — на фото (113,9 м, класс — премиум, район Щукино), «Суббота» (106 м, класс — премиум, рядом с метро «Белорусская»), «Символ» (99,5 м, класс — бизнес, район Лефортово)
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Суммарная жилая площадь во всех высотных домах «Донстроя» — 406 890 кв. м. Эксперты «Метриум групп» отмечают, что компания уже давно занимает ведущую позицию в сегменте небоскребов. В частности, этот девелопер построил жилой комплекс «Триумф Палас», который на протяжении нескольких лет был самым высоким жилым зданием в Европе. На фото: строящийся ЖК «Сердце столицы»
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У Capital Group на сегодняшний день самые высокие здания на столичном рынке новостроек. Всего компания реализует в Москве три таких проекта: «Город столиц» (302 м, класс — элит, Пресненский район), «Триколор» (192 м, класс — бизнес, район Ростокино), ОКО — на фото (354 м, класс-элит, в «Москва сити»). Общая площадь квартир и апартаментов составляет 377 941 кв. м.
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«Бронза» по высотному строительству достается компании MR Group. На конец первого полугодия 2017 г. девелопер вел строительство четырех высотных проектов. Это «Савеловский сити» — на фото (155,6 м, класс — комфорт), «Селигер сити» (127,5 м, класс — комфорт, район Бескудниково), «Пресня сити» (156 м, класс — бизнес, Пресненский район) и «Фили град» (108 м, класс — комфорт, район — Филевский парк). Общая жилая площадь квартир и апартаментов в этих небоскребах — 265 506 кв. м.
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Только у девелоперов, занимающих первые три строчки рейтинга, в портфеле проектов по несколько высоток. У остальных семи игроков — по одному жилому или апартаментному комплексу. Компания «Жилой квартал сити» вывела на рынок целый квартал небоскребов «Центр сити» (на фото) в районе станции МЦК Шелепиха. Проект бизнес-класса строится на территории бывшего мукомольного завода в Пресненском районе столицы. Высота самого высокого здания в квартале — 174,9 м, жилая площадь — 225 000 кв м.
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Компания ИСК «Столица» вывела на рынок высотный проект бизнес-класса с говорящим названием «Скай форт» (на фото) в районе Нагатино-садовники. Проект состоит из трех зданий, самое высокое из которых — 109 м. Общая площадь жилья — 208 536 кв. м.
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Пять жилых башен высотой от 140 до 262 м, созданных в единой футуристической концепции, которые станут новой архитектурной доминантой Донского района, — так описывается проект «Нескучный HOME & SPA» (на фото макет одного из зданий) на сайте застройщика — компании Gorn Development. Стройка на месте жилого квартала недалеко от Нескучного сада стартовала еще в 2005 г. За это время город дважды пересогласовывал проект. Менялась его концепция. Сейчас жилая площадь проекта — 190 000 кв. м.
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В Бирюлево Восточном построен высотный квартал комфорт-класса — ЖК «Загорье», состоящий из шести башен с максимальной высотой в 152,7 м. Общая жилая площадь всего квартала — 151 594 кв. м. Застройщик — Мосфундаментстрой-6. «При создании высоток проектировщикам необходимо учесть огромное количество факторов, которые почти не влияют на "обычные" здания: ветровые нагрузки, более низкую температуру, разреженный воздух, сейсмостойкость, давление в трубах водоснабжения, пожаротушение, эвакуацию и многое другое. Это совершенно иной уровень ответственности, который готовы брать на себя далеко не все девелоперы», — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум рупп»
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ЖК Wellton Towers от Концерна КРОСТ — часть ЖК «Wellton Park» в районе Хорошево-Мневники. Запроектировано строительство трех небоскребов высотой до 200 м (58 этажей) общей площадью 120 000 кв. м. Любопытно, что территория комплекса будет расположена не на земле, а на кровле стилобата. К примеру, двор с детскими площадками и газонами будет находиться на уровне третьего этажа
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МФК «Флотилия» (на фото) недалеко от Дворца спорта «Динамо» в Ховрине в кризис чуть не превратился в еще один столичный долгострой с обманутыми дольщиками. Проект начала строить МФК «ГРАС». Однако в 2015 г. из-за невозможности своевременно погашать кредиты над МФК «ГРАС» нависла угроза банкротства. «Флэт и Ко» погасила задолженность «ГРАС» перед ВТБ, а взамен получила проекты компании. Сейчас комплекс «Флотилия» уже введен в эксплуатацию. Он включает в себя четыре монолитных здания в виде футуристичных парусов hitech высотой до 99,76 м. В проекте продаются только апартаменты, общая площадь которых — 119 514 кв. м.
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Комплекс Neva Towers реализуется на территории ММДЦ «Москва сити» компанией Renaissance Development. Он состоит из двух высотных зданий в стиле high-tech. Первая башня — высотой 63 этажа (290 м), в ней разместятся офисы, а также 396 апартаментов. Вторая башня высотой 77 этажей (338 м) будет полностью отдана под жилые помещения — 781 апартамент. Общая площадь апартаментов в проекте — 115 308 кв. м. Согласно отчету компании Savills, около 84% всех сделок «Москва-сити» в I квартале 2017 г. пришлось именно на комплекс Neva Towers. Кроме того, примерно треть всех сделок на рынке новостроек премиум-класса в Москве пришлось именно на этот проект.
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