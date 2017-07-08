Кто строит жилые небоскребы в Москве

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МФК «Флотилия» (на фото) недалеко от Дворца спорта «Динамо» в Ховрине в кризис чуть не превратился в еще один столичный долгострой с обманутыми дольщиками. Проект начала строить МФК «ГРАС». Однако в 2015 г. из-за невозможности своевременно погашать кредиты над МФК «ГРАС» нависла угроза банкротства. «Флэт и Ко» погасила задолженность «ГРАС» перед ВТБ, а взамен получила проекты компании. Сейчас комплекс «Флотилия» уже введен в эксплуатацию. Он включает в себя четыре монолитных здания в виде футуристичных парусов hitech высотой до 99,76 м. В проекте продаются только апартаменты, общая площадь которых — 119 514 кв. м.

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