Жилая недвижимость

Кто строит жилые небоскребы в Москве

В столице продаются квартиры и апартаменты в 36 высотных новостройках площадью более 3 млн кв. м
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