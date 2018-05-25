В каких небоскребах продаются самые дорогие пентхаусы в Москве

Евгений Разумный / Ведомости

Компания Savills составила рейтинг самых дорогих пентхаусов в небоскребах в центре Москвы - все объекты находятся в открытой продаже. На первом месте объект в башне «Око» в «Москва-сити» (на фото). На 81-м этаже башни продается пентхаус площадью 294,6 кв. м и стоимостью $3,141 млн (более 196 млн руб.). Всего в башне 85 этажей, а ее высота - 54 м

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