В каких небоскребах продаются самые дорогие пентхаусы в Москве
За возможность жить под облаками придется выложить более $3 млн
Компания Savills составила рейтинг самых дорогих пентхаусов в небоскребах в центре Москвы - все объекты находятся в открытой продаже. На первом месте объект в башне «Око» в «Москва-сити» (на фото). На 81-м этаже башни продается пентхаус площадью 294,6 кв. м и стоимостью $3,141 млн (более 196 млн руб.). Всего в башне 85 этажей, а ее высота - 54 м
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На втором месте по стоимости пентхаус в башне Capital Towers. Объект площадью 291,1 кв. м находится на 61-м этаже (последнем) и стоит $3 млн (187,5 млн руб.). Высота здания - 270 м
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На том же этаже (61-м) в Capital Towers выставлен на продажу еще один объект из числа самых дорогих в столичных небоскребах - за $2,57 млн (160,8 млн руб.) можно приобрести пентхаус площадью 259,7 кв. м
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Замыкают пятерку лидеров два объекта в небоскребе Neva Towers в «Москва-сити» («Башня-2») высотой 337 м. Оба пентхауса расположены на 76-м этаже (всего 79 этажей) и имеют почти одинаковую площадь - 238,8 и 238,1 кв. м
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Незначительно различаются и цены на эти объекты - $ 2,4 млн за пентхаус в 238,8 кв. м и $2,3 млн - за пентхаус в 238,1 кв. м (на фото - строительство Neva Towers)
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