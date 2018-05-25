Недвижимость / Место для жизни

В каких небоскребах продаются самые дорогие пентхаусы в Москве

За возможность жить под облаками придется выложить более $3 млн
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