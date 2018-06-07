Страховка застройщиков от банкротства подорожает в 5 раз

По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, на 1 января было остановлено строительство 1101 дома Евгений Евгоров / Ведомости

Отчисления застройщиков в Фонд защиты дольщиков будут повышены. Сейчас в фонд платится 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. С 1 октября отчисления возрастут до 3%, а с 1 января – до 6%, заявил председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев на проходящих сегодня, 7 июня, парламентских слушаниях.

Компенсационный фонд был задуман как альтернатива страхованию. Его главная задача – обеспечить финансирование достройки жилья в случае краха застройщика. Предполагается, что при возникновении проблемных строек госфонд должен изъять недострой, оценить реальность вложений, обеспечить финансирование завершения строительства объекта и, наконец, проконтролировать передачу квартир дольщикам.

По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, на 1 января в России было остановлено строительство 1101 дома. А на 1 апреля эта цифра увеличилась на четверть – до 1261 дома. По словам близкого к федеральному правительству человека, сегодня количество обманутых дольщиков приближается к 200 000. Если ничего не менять, в течение полутора-двух лет эта цифра может увеличиться в 2–2,5 раза.

Отчисления в фонд будут действовать до 1 июля 2019 г., когда при продаже квартир начнут использоваться счета эскроу. Эта схема подразумевает, что застройщики не будут напрямую привлекать средства дольщиков – деньги будут депонироваться на счетах в уполномоченных банках до конца строительства.

Оптимальные отчисления для застройщика составляют не больше 2%, считает директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет. Все, что больше, может повлиять на стоимость жилья.

«Учитывая сегодняшние слова президента об отмене долевого строительства с 1 июля 2019 г., мне не совсем понятна целесообразность данной меры, – комментирует управляющий партнер "Векторстройфинанса" Андрей Колочинский. – Даже если стоимость отчислений в Фонд защиты участников долевого строительства увеличится до 6%, за полгода вряд ли получится аккумулировать значительную сумму денежных средств». Эти дополнительные расходы застройщики будут закладывать в себестоимость строительства, что еще больше уменьшит их маржу. По его словам, если столичные застройщики могут позволить себе «ужиматься», то региональным уже некуда. А в условиях ограниченного спроса и снижающихся доходов населения они вряд ли смогут повысить цены, указывает Колочинский.

«Мы должны остановить вал недостроенных домов и появление тех дольщиков, которые не могут получить свои квартиры», – сказал Якушев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил полностью передать функции строительства жилья Минстрою. Гражданин должен покупать готовое жилье, сегодня он отдает деньги мошенникам, пояснил он свою позицию. Функцию государства в строительстве жилья необходимо увеличивать, считает и Николаев.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России