Как Urban Group добавила проблем государству

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Urban Group станет вторым после «СУ-155» крупным девелопером, объекты которого придется достраивать государству. О проблемах у компании заговорили еще год назад: Urban Group, которая всегда отличалась пунктуальностью, вдруг снизила темпы строительства. За последний месяц проблемы достигли апогея: Сбербанк свернул ипотечные программы в комплексах Urban Group, а компенсационный фонд, чтобы не плодить обманутых дольщиков, фактически заблокировал регистрацию договоров по квартирам девелопера. В итоге продажи жилья у Urban Group встали, а в самой компании начались проверки.

Механизм помощи застройщику пока не определен, но уже сейчас становится понятно, что завершать объекты компании будет государство в лице самого фонда и властей Подмосковья. Государство, действия которого порой и становятся причиной появления проблем у застройщиков. Финансовые сложности Urban Group связывали с взятыми на себя социальными проектами – компания, в частности, достраивала объекты за обанкротившимся «СУ-155». Такие обязательства застройщики нередко берут в обмен на преференции от властей, но не всегда данная форма взаимодействия с государством оказывается удачной. Социальные обязательства есть и у других девелоперов (например, «Гранель» и Capital Group), и пока не ясно, как взятое на себя бремя отразится на их работе.