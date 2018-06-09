Поданы иски о банкротстве Urban Group

Urban Group – один из крупнейших строителей жилья в Московской области Urban Group

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства по результатам проверки подмосковного застройщика Urban Group подал иски о банкротстве пяти компаний группы в Арбитражный суд Московской области. Иски поданы 9 июня, говорится в сообщении фонда.

Иски поданы к компаниям ООО «Экоквартал» (строит ЖК «Митино О2»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»). «Основанием для подачи заявлений стали выявленные в ходе проверки признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества указанных компаний», – говорится в сообщении фонда.

Механизм банкротства должен защитить права и интересы покупателей квартир в объектах Urban Group, считает фонд: сейчас это единственно возможный механизм скорейшей достройки объектов и передачи дольщикам их квартир. В ходе банкротства можно рассматривать возможность привлечь к достройке нового застройщика. Если структуры Urban Group будут признаны банкротами, финансирование стройки может возобновиться за 2–3 месяца с использованием средств фонда, говорится в сообщении.

Urban Group – один из крупнейших строителей жилья в Московской области: общая площадь проектов, за которые он взялся, около 2 млн кв. м. Основной владелец – Александр Долгин. Группа 30 мая остановила продажи недвижимости в жилых комплексах, объяснив это запланированным аудитом. Два брокера, работавших с объектами компании, говорили «Ведомостям», что Urban Group ищет инвесторов на достройку своих проектов.

В апреле внешний аудит выявил грубые ошибки и нарушения в системе управления и руководства компанией. Были обнаружены необъективная отчетность, нецелевое расходование средств, немотивированное распределение бюджетов.

1 июня ситуацию взяло под контроль правительство: было принято решение о поддержке завершения строительства Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительством Московской области.