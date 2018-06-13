Что стало с ценами на столичные хрущевки после старта программы реновации

Продавцы не смогли поднять стоимость квартир и начали снимать их с продажи

Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: В ожидании сноса

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У квартир в хрущевках нет прямых конкурентов: они образуют собственный сегмент по цене и качеству Евгений Разумный / Ведомости

Владельцы около 20% таких квартир на распутье – то ли пытаться продать сейчас, то ли сдавать недорого в ожидании нового жилья.

Ценовые горки

Когда стало известно о планах реновации, часть продавцов квартир в хрущевках увеличили стоимость, предполагая, что теперь покупатели будут относиться к приобретению такого жилья как к долгосрочной инвестиции. «Они решили, что уже могут считаться собственниками новой жилплощади с отличными качественными характеристиками», – говорит директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Михаил Куликов, отмечая, что ценник в некоторых случаях вырастал на 300 000–500 000 руб.

По данным «Метриума», цена квартир в панельных пятиэтажках начала расти весной 2017 г. и это продолжалось все лето (подъем в среднем от 136 000 до 138 000 руб. за 1 кв. м), затем ажиотаж спал, к сентябрю метры в хрущевках подешевели до 135 000 руб. Затем снова подорожали до 137 000 руб. за 1 кв. м благодаря улучшению условий ипотечного кредитования. По информации ведущего аналитика ЦИАНа Александра Пыпина, цены на квартиры в домах под реновацию выросли в дорогих районах, которые попали в список пусковых площадок (+15% в Хорошево-Мневниках и на пр-те Вернадского). В окраинных районах, где таких площадок нет, и роста не было. «На данный момент цены в хрущевках ведут себя примерно так же, как в других объектах вторичного рынка. В долгосрочной перспективе они снижаются», – добавляет управляющий партнер «Метриума», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая.

По словам Куликова, потенциальные покупатели готовы смириться на время с бытовыми неудобствами в таких домах, но не желают расплачиваться за них по завышенной стоимости. Тем более пока нет ясности, когда именно снесут большую часть приговоренных зданий. По данным официального сайта мэра Москвы на сентябрь 2017 г., до 2021 г. запланировано расселить 568 пятиэтажек, т. е. примерно 10-ю часть от общего объема реновации, сроки по остальным домам неизвестны. Непонятно и где в точности будет располагаться новый дом. Один из первых опытов расселения в 2017 г. – пятиэтажки на ул. Годовикова у метро «Алексеевская» в Останкинском районе – доказывает это: жителей переселили на Березовую аллею, которая находится далеко от метро.